La Guyane s'apprête à enregistrer des bénéfices pétroliers plus importants alors qu'ExxonMobil amortit ses coûts initiaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire issu de la conférence téléphonique sur les résultats aux paragraphes 7 et 8)

* Les coûts de développement historiques ont été amortis deux ans plus tôt que prévu, selon le directeur financier

* La Guyane et le consortium pétrolier se partageront à parts égales le “profit oil” restant, conformément aux termes du contrat

* Exxon verra sa production diminuer de 100 000 barils par jour au troisième trimestre, mais son flux de trésorerie disponible augmentera

par Sheila Dang

Une coentreprise dirigée par ExxonMobil, l' XOM.N , a récupéré les milliards de dollars qu'elle avait investis pour développer un grand gisement pétrolier en Guyane, a déclaré son directeur financier à Reuters, et ce pays d'Amérique du Sud va désormais percevoir davantage de recettes pétrolières.

Le bloc Stabroek en Guyane, dont les réserves sont estimées à au moins 11 milliards de barils équivalent-pétrole, est devenu l’un des principaux actifs du portefeuille du producteur de pétrole américain depuis sa découverte en 2015. Les recettes générées par ce gisement ont fait de la Guyane l’une des économies les plus dynamiques au monde, le pays produisant désormais plus de 900 000 barils par jour.

Le contrat de partage de production (PSC) conclu entre la coentreprise et la Guyane a permis à Exxon et à ses partenaires de prélever jusqu’à 75% du pétrole pour couvrir leurs coûts d’exploration et de développement.

Les 55 milliards de dollars investis depuis 2014 ont été amortis environ deux ans plus tôt que prévu grâce au développement rapide du bloc, a déclaré Neil Hansen, directeur financier d’Exxon, lors d’une interview.

"Nous avons réalisé ces investissements à un rythme sans précédent et avec un avantage en termes de coûts", a déclaré Hansen.

En vertu du contrat de partage de production (PSC), le consortium partage à parts égales les bénéfices pétroliers avec la Guyane après recouvrement des coûts. Exxon enregistrera désormais environ 100 000 barils par jour de moins provenant de ce pays à l’entame du troisième trimestre, mais le flux de trésorerie disponible augmentera d’ici 2030 pour atteindre le double du niveau observé en 2025, a-t-il précisé. Le directeur général d’Exxon, Darren Woods, a déclaré vendredi qu’il existait encore un potentiel d’exploration en Guyane et que la société avait utilisé l’intelligence artificielle pour évaluer les données de forage et les données souterraines. Une partie du bloc reste soumise à une clause de force majeure en raison d’un différend frontalier maritime entre la Guyane et le Venezuela, qui fait l’objet d’une décision attendue d’un tribunal des Nations unies. "Notre aventure en Guyane n’est pas encore terminée et nous continuons à y voir un avenir très prometteur", a-t-il déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre.

Exxon exploite le bloc Stabroek avec une participation de 45%. Chevron CVX.N détient une participation de 30% dans ce bloc après avoir racheté Hess Corp, le partenaire initial du consortium, tandis que la compagnie pétrolière chinoise CNOOC

600938.SS en détient 25%. Les cinquième et sixième projets du consortium dans le bloc Stabroek — Uaru et Whiptail — devraient démarrer leur production pétrolière respectivement cette année et l’année prochaine.

La Guyane, qui compte environ un million d’habitants, reste confrontée au défi de diversifier son économie au-delà du pétrole . Alors que de nombreuses entreprises locales ont prospéré, les habitants continuent de faire face à des coupures d’électricité prolongées et à des infrastructures défaillantes.