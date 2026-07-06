La guerre menace de provoquer une crise bancaire en Russie, selon un rapport des services de renseignement européens

par John Irish et John O'Donnell

La Russie risque une crise bancaire "explosive" car les établissements de crédit supportent une grande partie du fardeau de l'économie de guerre du pays, met en garde un rapport des services de renseignement d'un État européen consulté par Reuters, alors que l'Union européenne s'apprête à adopter une série de nouvelles sanctions.

Ce document de deux pages, rédigé ces dernières semaines afin d'informer les responsables européens de la situation des banques russes, souligne leur vulnérabilité face à de nouvelles restrictions occidentales. Si les banques russes ont pour l'essentiel résisté aux sanctions imposées depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Moscou en 2022 , le rapport de juin indique que la détérioration de la qualité des prêts et l'endettement croissant des ménages créent un risque "explosif", alors même que l'UE prépare un 21e paquet de sanctions qu'elle espère finaliser en juillet, visant les banques et les réseaux de cryptomonnaies.

La Banque centrale russe a refusé de commenter cette évaluation, bien qu'elle ait récemment minimisé les risques d'une crise bancaire majeure.

Le coût d'une guerre de quatre ans avec l'Ukraine vidant les caisses de l'État, la Russie s'est de plus en plus appuyée sur les banques pour soutenir les entreprises et les emprunteurs. Le rapport indique que cela a alourdi les risques pesant sur les banques, alors que l'économie vacille. Le ministère de l'Économie a revu à la baisse ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB), les ramenant à 0,4 % en 2026 (contre 1,3 % auparavant) et à 1,4 % en 2027 (contre 2,8 %).

Le rapport des services de renseignement, intitulé "Note sur la probabilité d'une crise bancaire en Russie en 2026", indique que les banques ont été poussées à accorder des prêts subventionnés à des entreprises du secteur de la défense, à des acheteurs immobiliers et à d'autres acteurs. Il souligne que les programmes de crédit soutenus par l'État, les restructurations de prêts et le soutien gouvernemental ont masqué la vulnérabilité des banques.

"Cette situation crée l'illusion d'une économie dynamique qui, en réalité, dissimule une situation explosive qu'un choc économique, tel qu'un ensemble ambitieux de sanctions à l'encontre des banques…, pourrait déclencher", indique le rapport.

Les prêts accordés aux entreprises du secteur de la défense, aux projets régionaux soutenus par l'État et aux propriétaires immobiliers ont accru le volume des prêts qui pourraient ne jamais être remboursés, ont déclaré les auteurs.

Le rapport estime que 10 % des prêts aux entreprises sont douteux, ce qui représente une forte augmentation par rapport à 2024, tandis que certaines grandes banques ont fait état de taux de prêts non performants dans le secteur de la banque de détail atteignant 15 % en 2025.

Il indique également que plus de 500 000 Russes se sont déclarés en faillite en 2025, soit une hausse de près d'un tiers par rapport à l'année précédente, tandis que des programmes d'État ont incité plus de 13 millions de Russes à contracter au moins trois prêts simultanément.

Le vice-gouverneur de la Banque centrale russe, Filipp Gabunia, a déclaré le mois dernier que "les vulnérabilités du secteur financier ne sont pas critiques", soulignant que la réserve de fonds propres des banques se situait à son plus haut niveau depuis trois ans, tandis que le taux de créances douteuses des entreprises, à 4 %, n'avait pas évolué au cours des dix-huit derniers mois.

"L'économie russe stagne, mais la prédominance de l'État et des dépenses de défense signifie qu'il n'y a pas de crise financière immédiate à craindre", a déclaré Chris Weafer, expert de la Russie au sein du cabinet de conseil Macro Advisory.

"L'Asie fait fi des sanctions. L'idée selon laquelle une nouvelle série de sanctions plongerait la Russie dans la crise relève donc du vœu pieux", a-t-il ajouté, précisant que les dépenses de défense permettaient de maintenir un faible taux de chômage et des salaires élevés.

LA RUSSIE S'EST MONTRÉE RÉSILIENTE, MALGRÉ LES SANCTIONS

L'Union européenne a imposé des sanctions de grande envergure à la Russie afin d'étouffer les bénéfices des banques et les mouvements internationaux de capitaux, les ventes de pétrole et de gaz, ainsi que le secteur de la défense.

La Russie a connu des difficultés mais s'est montrée globalement résiliente, tandis que l'Europe a souvent eu du mal à faire respecter les sanctions, en l'absence d'une autorité centrale chargée de les appliquer. Pour aggraver encore les difficultés de l'Europe, les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump , ont assoupli certaines sanctions, accordant auparavant une autorisation temporaire de vendre du pétrole russe, bien que cette dérogation ait expiré à la mi-juin.

Les diplomates européens envisagent désormais de cibler les banques et les réseaux de cryptomonnaies, ainsi que la production de drones, les négociants en pétrole et les raffineurs.

Cela ajouterait des dizaines de personnes et d'entités à la liste des sanctions, dont près de 90 banques, portant ainsi à plus de 100 le nombre d'établissements financiers visés — soit plus de la moitié des banques russes ayant des liens internationaux.

UN DIRIGEANT DE LA SBERBANK — TOUT LE MONDE EST HABITUÉ AUX SANCTIONS

Le président russe Vladimir Poutine a récemment déclaré que la Russie poursuivrait son objectif militaire consistant à s'emparer entièrement de quatre régions ukrainiennes, malgré les sanctions, rejetant ce qu'il a qualifié de nouvelle proposition de l'Ukraine visant à mettre un frein aux hostilités.

Poutine a également déclaré que la Russie s'attendait à une reprise des efforts diplomatiques menés par les États-Unis pour mettre fin à la guerre, une fois que la "phase chaude" du conflit américano-israélien avec l'Iran serait résolue. Des signes indiquent une pression croissante. VTB, la deuxième plus grande banque russe, prévoit d'augmenter ses réserves , a déclaré vendredi son premier directeur général adjoint à Reuters, afin de se prémunir contre la hausse des prix du carburant et d'éventuelles pertes sur prêts.

Le montant des liquidités détenues hors des banques a augmenté de plus de 17 % en glissement annuel pour atteindre plus de 19 000 milliards de roubles (243 milliards de dollars) depuis le début de l'année, selon les données de la banque centrale.

Cette situation a mis sous pression les banques qui comptent sur les dépôts pour financer leurs prêts.

"Toutes les grandes banques font déjà l'objet de sanctions… et lorsque celles-ci ont été instaurées en 2022, cela a créé des tensions", a déclaré à Reuters Taras Skvortsov, directeur financier de la plus grande banque russe, la Sberbank.

"En 2026, tout le monde s'y est tellement habitué. De nombreux clients des banques sanctionnées ne sont même pas au courant de ces sanctions."