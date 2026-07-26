La guerre en Iran s'étend à la mer Rouge et à la mer Caspienne

par Raphael Satter et Lefteris Papadimas

La guerre en Iran semblait s'étendre dans la région ce week-end malgré une pause dans les frappes américaines, alors que les rebelles houthis du Yémen ont tiré sur des installations pétrolières saoudiennes situées dans deux ports de la côte de la mer Rouge samedi.

L'Iran a par ailleurs accusé l'Ukraine d'avoir pris pour cible un navire iranien dans la mer Caspienne.

L'armée américaine a dit samedi que son blocus maritime contre l'Iran "restait en vigueur" mais n'a pas expliqué pourquoi elle avait interrompu une série de 13 nuits de frappes depuis l'échec d'un accord provisoire visant à mettre fin aux hostilités, déclenchées le 28 février par l'attaque des Etats-Unis et d'Israël sur l'Iran.

Un haut responsable de l'administration américaine a déclaré que le président Doand Trump "avait toujours été clair quant à sa préférence pour la diplomatie. Il a toutefois montré à l'Iran ce qu'il se passerait s'il ne venait pas sérieusement à la table des négociations".

Aucune attaque de l'Iran contre ses voisins du Golfe n'a non plus été signalée samedi, alors que de telles attaques avaient lieu quotidiennement en réponse aux frappes américaines.

Donald Trump a décidé, pour l'instant, de revenir sur son projet initial d'intensifier ses attaques contre l'Iran, a rapporté samedi soir le New York Times, citant deux personnes au fait des discussions.

Selon le journal, le président américain et ses conseillers s'inquiètent de voir le conflit s'étendre, les stocks d'armements s'épuiser, les alliés régionaux prendre leurs distances et l'économie mondiale et les stocks énergétiques être affectés.

Cependant, les frappes menées par les Houthis contre l'Arabie saoudite suggèrent que la guerre, en passe d'entrer dans son sixième mois, pourrait encore s'étendre et continuer de perturber l'approvisionnement énergétique en provenance du Golfe.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a de son côté accusé l'Ukraine d'avoir attaqué un navire commercial iranien en mer Caspienne, affirmant que cela avait provoqué une explosion dans laquelle un marin a été tué.

Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a salué samedi sur les réseaux sociaux les résultats de "frappes à longue portée" dans la mer Caspienne, faisant allusion à des navires transportant du matériel militaire. Il n'a toutefois pas indiqué quel pavillon battaient les navires.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires ukrainien à Téhéran afin de lui exprimer son mécontentement face à une attaque "hostile et criminelle", a rapporté l'agence de presse Irna.

Volodimir Zelensky a affirmé au même moment que Kyiv avait noté que la Russie fournissait ses observations satellites au Moyen-Orient à l'Iran afin d'aider Téhéran à diriger ses frappes dans la région.

LA GUERRE MENACE DE S'ÉTENDRE AU YÉMEN

Le porte-parole militaire houthi, Yahya Saree, a déclaré que le groupe avait frappé des sites appartenant au géant pétrolier d'Etat saoudien Aramco à Jizan et Yanbu.

Deux sources du secteur commercial basées en Asie ont déclaré avoir été informées de dégâts potentiels sur des sites de stockage de carburant et de pétrole à Jizan. Aramco n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Deux missiles balistiques visant des installations pétrolières à Yanbu ont été interceptés par une batterie de missiles Patriot exploitée en Arabie saoudite par l'armée grecque dans le cadre d'un accord conclu avec Ryad, ont indiqué des sources sécuritaires grecques.

Yanbu, le principal port pétrolier saoudien de la mer Rouge, est devenu une voie d'acheminement essentielle pour le pétrole saoudien, permettant de contourner le détroit d'Ormuz, bloqué par l'Iran.

La raffinerie de Jizan, ville située au bord de la mer Rouge près de la frontière yéménite, peut traiter jusqu'à 400.000 barils de pétrole par jour.

FRAPPES À HODEÏDAH

La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite a frappé des sites de lancement et des dépôts d'armes des Houthis dans les provinces de Marib et al Jawf, au Yémen, ont dit des responsables yéménites.

Elle avait annoncé plus tôt avoir bombardé des positions militaires houthies dans la ville portuaire de Hodeïdah.

Les responsables yéménites ont dit que les deux parties au conflit au Yémen mobilisaient des forces le long de la ligne de front.

Les Houthis ont annoncé cette semaine leur intention de bloquer les exportations pétrolières saoudiennes en mer Rouge, disant reprocher à l'Arabie saoudite des attaques au Yémen.

Ces hostilités font planer une menace sur la trêve instaurée en 2022 entre les Houthis et Ryad, qui soutient le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale et a lancé en 2015 une intervention militaire contre le mouvement chiite armé.

(Raphael Satter à Washington et Lefteris Papadimas à Athènes; version française Camille Raynaud)