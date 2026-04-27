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La guerre en Iran fait grimper le prix des circuits imprimés pour la "tech"
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 10:14

par Che Pan, Liam Mo et Hyunjoo Jin

PÉKIN/SÉOUL, 27 avril (Rtrs) - Le conflit au Moyen-Orient a perturbé l'approvisionnement en matières premières essentielles et fait grimper les prix des circuits imprimés utilisés dans presque tous les appareils électroniques, des smartphones et ordinateurs aux serveurs d'intelligence artificielle (IA), ont indiqué des sources industrielles et des dirigeants du secteur.

Ces perturbations posent une nouvelle difficulté pour les fabricants de produits électroniques, déjà aux prises avec la flambée des coûts des puces mémoire, et met en évidence l'impact croissant de la guerre en Iran, qui a aussi ébranlé le secteur des plastiques et l'approvisionnement en pétrole.

Début avril, l'Iran a pris pour cible le complexe pétrochimique de Jubail, en Arabie saoudite, forçant l'arrêt de la production de résine de polyphénylène éther (PPE) de haute pureté — un matériau de base essentiel utilisé pour fabriquer les stratifiés de circuits imprimés.

Le groupe SABIC, qui représente environ 70% de l'offre mondiale de PPE de haute pureté et opère dans le complexe de Jubail, n'a pas été en mesure de reprendre sa production, ce qui a considérablement réduit la disponibilité de ce matériau à l'échelle mondiale, selon une source. Le trafic maritime à destination et en provenance du Golfe a également été gravement perturbé par la guerre.

Les prix des circuits imprimés sont en hausse depuis la fin de l'année dernière, sous l'effet d'une demande croissante pour les serveurs d'IA. Cette demande s'est encore fortement accélérée depuis mars, les fabricants s'efforçant de s'assurer un approvisionnement en matières premières et d'atténuer l'impact de la flambée des coûts, ont déclaré trois sources du secteur à Reuters.

Rien qu'en avril, les prix des circuits imprimés ont bondi de près de 40% par rapport à mars, ont indiqué les analystes de Goldman Sachs dans une note récente. Les fournisseurs de services d'information dématérialisée ("cloud") sont prêts à accepter de nouvelles hausses car ils s'attendent à ce que la demande dépasse l'offre au cours des prochaines années, ont-ils ajouté.

Selon un rapport récent du cabinet de conseil en industrie électronique Prismark, le secteur mondial des circuits imprimés devrait progresser de 12,5% pour atteindre 95,8 milliards de dollars en 2026.

Le fabricant sud-coréen de circuits imprimés Daeduck Electronics 353200.KS , qui compte parmi ses clients Samsung Electronics 005930.KS , SK Hynix 000660.KS et AMD AMD.O , a entamé des discussions avec ses clients au sujet des hausses de prix, a déclaré à Reuters un cadre supérieur de l'entreprise.

Ce dirigeant, qui a souhaité rester anonyme en raison du caractère sensible du sujet, a déclaré que sa priorité n'était désormais plus de rencontrer les clients, mais les fournisseurs, car le délai d'attente pour les matériaux chimiques tels que la résine époxy est passé de trois semaines à 15 semaines.

La forte hausse des prix des circuits imprimés a également été alimentée par une pénurie d'autres matériaux clés, notamment la fibre de verre et la feuille de cuivre, selon une source. Les prix de la feuille de cuivre ont bondi de près de 30% depuis le début de l'année, a ajouté cette source.

Le cuivre représente environ 60% du coût total des matières premières dans la fabrication de circuits imprimés, selon Victory Giant Technology 300476.SZ , un important fournisseur chinois de circuits imprimés pour le géant américain Nvidia

NVDA.O . La société chinoise a averti au début du mois que le conflit au Moyen-Orient pourrait faire grimper les prix des matériaux clés, notamment la résine et le cuivre.

(Reportage de Che Pan, Liam Mo et Hyunjoo Jin, avec la contribution de Wen-Yee Lee ; version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

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