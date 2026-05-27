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La guerre en Iran divise les marchés mondiaux entre gagnants et perdants
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 10:53

Trois mois après le début de la
guerre en Iran , la persistance des prix élevés du pétrole
confronte les décideurs politiques à de nouvelles craintes
inflationnistes, tandis que la chute des devises est un
casse-tête pour certains pays asiatiques.
    Mais le conflit a profité à d'autres actifs, notamment le
pétrole, et a renforcé le statut du dollar en tant que valeur
refuge.
    Voici un aperçu des principaux gagnants et perdants.
    
    L'IMPACT GÉNÉRAL DU PÉTROLE
La hausse d'environ 40 % du prix du pétrole  LCOc1  a bouleversé
les perspectives en matière d'inflation et de taux d'intérêt.
Sur le marché physique, les prix du brut dépassent largement les
100 dollars le baril et, à un moment donné début avril, ils
avaient presque doublé par rapport à leur niveau d'avant-guerre.
Une libération record de 400 millions de barils  provenant
des réserves stratégiques des grandes économies, associée à la
recherche de sources alternatives par les traders, a contribué à
amortir la perte d'approvisionnement. Mais la pression sur le
système énergétique mondial s'intensifie.
    
    LE BOOM DE L'IA PROTÈGE LES ACTIONS
    Les marchés boursiers mondiaux ont jusqu'à présent résisté à
la tempête, l'optimisme renouvelé autour de l'IA et les espoirs
plus larges d'un accord de paix éclipsant les effets négatifs de
la guerre.
Les actions américaines ont atteint des niveaux records ,
tout comme le Kospi sud-coréen . Les actions européennes
frôlent des niveaux records .
SK Hynix  000660.KS  a franchi pour la première fois mercredi la
barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière
, rejoignant ainsi ses concurrents dans le secteur des
puces mémoire, Samsung Electronics  005930.KS  et Micron
Technology  MU.O , qui ont atteint ce cap grâce à une reprise
alimentée par l'IA.
    Tous les secteurs ne sont pas gagnants. 
L'indice S&P 500 des compagnies aériennes de transport de
passagers a chuté de plus de 6 % depuis le début du conflit,
dans un contexte de perturbations mondiales du trafic aérien
. Un panier mondial de produits de luxe  .MXLG10FN  a
reculé de 10 %, reflétant les craintes des investisseurs que
l'inflation ne pèse sur les dépenses .
    Willem Sels, directeur des investissements mondiaux chez
HSBC Private Bank, a déclaré que la société avait une position
sous-pondérée sur les biens et services liés à la consommation. 
    « Cela nous offre une couverture au cas où le conflit
s'intensifierait », a-t-il déclaré. « La consommation s'est
plutôt bien comportée, notamment aux États-Unis où les ménages
les plus aisés continuent de consommer beaucoup et tirent profit
de l'IA. »
    
    LE DOLLAR CONSERVE SA COURONNE
Le dollar a également été gagnant, les investisseurs appréciant
ses qualités de valeur refuge. Il s’est apprécié de 1,5 % par
rapport aux autres grandes devises depuis le début de la guerre
 =USD , surperformant le franc suisse  CHF=  et le yen  JPY= . 
La hausse des rendements des bons du Trésor américain  a
également renforcé l'attrait du dollar, même si certains
soulignent qu'il continue de faire face à l'incertitude
politique aux États-Unis et qu'il risque de s'affaiblir lorsque
le conflit prendra fin.
    « Nous sommes actuellement neutres, mais nous tablons
toujours sur un affaiblissement du dollar à moyen terme », a
déclaré Van Luu, responsable mondial de la stratégie des
solutions chez Russell Investments. 
    
    LES DEVISES ASIATIQUES EN SOUFFRENT 
L'Asie achetait environ 80 % du pétrole transitant par le
détroit d'Ormuz, désormais fermé, et le carburant encore
disponible est plus coûteux qu'auparavant. Cela nuit à la
croissance et fait de leurs devises  parmi les plus
sous-performantes depuis le début de la guerre. 
La roupie indienne, la roupie indonésienne et le peso philippin
ont atteint des plus bas historiques face au dollar, et certains
pays ont relevé leurs taux  ou puisé dans leurs réserves
de change  pour atténuer les effets négatifs.  INR= 
 IDR=   PHP=  
Le Sri Lanka a surpris les marchés  mardi en annonçant une
hausse de 100 points de base. 
    En Asie, seul le yuan chinois  CNY=CFXS  a résisté, aidé par
d'importantes réserves énergétiques nationales. 
    
    UN NOUVEAU COUP DUR POUR L'ÉCONOMIE MONDIALE 
    La flambée des prix du pétrole a également porté un coup à
l'économie mondiale, en particulier aux pays qui dépendent des
importations d'énergie.
Dans la zone euro , l'activité économique a connu en mai
sa plus forte contraction depuis plus de deux ans et demi, selon
l'indice composite des directeurs d'achat de S&P.
    L'impact de la guerre amplifie les vulnérabilités
financières de l'Europe,  a averti la Banque centrale européenne
dans un rapport  mercredi.
      Les entreprises britanniques  ont également signalé
une baisse d'activité ainsi qu'une flambée des prix des intrants
due à la hausse des coûts énergétiques.
    Les États-Unis, qui sont autosuffisants en pétrole et en gaz
et où les investissements dans l'IA sont en forte hausse, ont
moins souffert sur le plan économique.
Cependant, la nature mondiale des marchés pétroliers signifie
que les prix de l'essence aux États-Unis ont atteint  un
plus haut de quatre ans, à 4,56 dollars le gallon.
    
    LES OBLIGATIONS EN PRENNENT UN COUP 
    Les obligations d'État sont également dans le camp des
perdants, la flambée des prix du pétrole ayant incité les
traders à anticiper le risque d'une hausse des taux en réponse à
l'inflation liée à l'énergie. 
    Les anticipations d'une hausse des dépenses budgétaires et
militaires ont accentué la pression sur les échéances à long
terme.
La Réserve fédérale pourrait bientôt mettre fin à sa politique
d'assouplissement monétaire  et les rendements des bons du
Trésor américain à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau
depuis 2007, s'échangeant au-dessus de 5 %  US30YT=RR . 
    Les rendements des Bunds allemands  DE10YT=RR , quant à eux,
ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de 15 ans, les
traders anticipant au moins deux hausses de taux de la BCE d'ici
la fin de l'année.
Devises
Guerre en Iran

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