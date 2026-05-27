La guerre en Iran divise les marchés mondiaux entre gagnants et perdants

Trois mois après le début de la guerre en Iran , la persistance des prix élevés du pétrole confronte les décideurs politiques à de nouvelles craintes inflationnistes, tandis que la chute des devises est un casse-tête pour certains pays asiatiques. Mais le conflit a profité à d'autres actifs, notamment le pétrole, et a renforcé le statut du dollar en tant que valeur refuge. Voici un aperçu des principaux gagnants et perdants. L'IMPACT GÉNÉRAL DU PÉTROLE La hausse d'environ 40 % du prix du pétrole LCOc1 a bouleversé les perspectives en matière d'inflation et de taux d'intérêt. Sur le marché physique, les prix du brut dépassent largement les 100 dollars le baril et, à un moment donné début avril, ils avaient presque doublé par rapport à leur niveau d'avant-guerre. Une libération record de 400 millions de barils provenant des réserves stratégiques des grandes économies, associée à la recherche de sources alternatives par les traders, a contribué à amortir la perte d'approvisionnement. Mais la pression sur le système énergétique mondial s'intensifie. LE BOOM DE L'IA PROTÈGE LES ACTIONS Les marchés boursiers mondiaux ont jusqu'à présent résisté à la tempête, l'optimisme renouvelé autour de l'IA et les espoirs plus larges d'un accord de paix éclipsant les effets négatifs de la guerre. Les actions américaines ont atteint des niveaux records , tout comme le Kospi sud-coréen . Les actions européennes frôlent des niveaux records . SK Hynix 000660.KS a franchi pour la première fois mercredi la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière , rejoignant ainsi ses concurrents dans le secteur des puces mémoire, Samsung Electronics 005930.KS et Micron Technology MU.O , qui ont atteint ce cap grâce à une reprise alimentée par l'IA. Tous les secteurs ne sont pas gagnants. L'indice S&P 500 des compagnies aériennes de transport de passagers a chuté de plus de 6 % depuis le début du conflit, dans un contexte de perturbations mondiales du trafic aérien . Un panier mondial de produits de luxe .MXLG10FN a reculé de 10 %, reflétant les craintes des investisseurs que l'inflation ne pèse sur les dépenses . Willem Sels, directeur des investissements mondiaux chez HSBC Private Bank, a déclaré que la société avait une position sous-pondérée sur les biens et services liés à la consommation. « Cela nous offre une couverture au cas où le conflit s'intensifierait », a-t-il déclaré. « La consommation s'est plutôt bien comportée, notamment aux États-Unis où les ménages les plus aisés continuent de consommer beaucoup et tirent profit de l'IA. » LE DOLLAR CONSERVE SA COURONNE Le dollar a également été gagnant, les investisseurs appréciant ses qualités de valeur refuge. Il s’est apprécié de 1,5 % par rapport aux autres grandes devises depuis le début de la guerre =USD , surperformant le franc suisse CHF= et le yen JPY= . La hausse des rendements des bons du Trésor américain a également renforcé l'attrait du dollar, même si certains soulignent qu'il continue de faire face à l'incertitude politique aux États-Unis et qu'il risque de s'affaiblir lorsque le conflit prendra fin. « Nous sommes actuellement neutres, mais nous tablons toujours sur un affaiblissement du dollar à moyen terme », a déclaré Van Luu, responsable mondial de la stratégie des solutions chez Russell Investments. LES DEVISES ASIATIQUES EN SOUFFRENT L'Asie achetait environ 80 % du pétrole transitant par le détroit d'Ormuz, désormais fermé, et le carburant encore disponible est plus coûteux qu'auparavant. Cela nuit à la croissance et fait de leurs devises parmi les plus sous-performantes depuis le début de la guerre. La roupie indienne, la roupie indonésienne et le peso philippin ont atteint des plus bas historiques face au dollar, et certains pays ont relevé leurs taux ou puisé dans leurs réserves de change pour atténuer les effets négatifs. INR= IDR= PHP= Le Sri Lanka a surpris les marchés mardi en annonçant une hausse de 100 points de base. En Asie, seul le yuan chinois CNY=CFXS a résisté, aidé par d'importantes réserves énergétiques nationales. UN NOUVEAU COUP DUR POUR L'ÉCONOMIE MONDIALE La flambée des prix du pétrole a également porté un coup à l'économie mondiale, en particulier aux pays qui dépendent des importations d'énergie. Dans la zone euro , l'activité économique a connu en mai sa plus forte contraction depuis plus de deux ans et demi, selon l'indice composite des directeurs d'achat de S&P. L'impact de la guerre amplifie les vulnérabilités financières de l'Europe, a averti la Banque centrale européenne dans un rapport mercredi. Les entreprises britanniques ont également signalé une baisse d'activité ainsi qu'une flambée des prix des intrants due à la hausse des coûts énergétiques. Les États-Unis, qui sont autosuffisants en pétrole et en gaz et où les investissements dans l'IA sont en forte hausse, ont moins souffert sur le plan économique. Cependant, la nature mondiale des marchés pétroliers signifie que les prix de l'essence aux États-Unis ont atteint un plus haut de quatre ans, à 4,56 dollars le gallon. LES OBLIGATIONS EN PRENNENT UN COUP Les obligations d'État sont également dans le camp des perdants, la flambée des prix du pétrole ayant incité les traders à anticiper le risque d'une hausse des taux en réponse à l'inflation liée à l'énergie. Les anticipations d'une hausse des dépenses budgétaires et militaires ont accentué la pression sur les échéances à long terme. La Réserve fédérale pourrait bientôt mettre fin à sa politique d'assouplissement monétaire et les rendements des bons du Trésor américain à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007, s'échangeant au-dessus de 5 % US30YT=RR . Les rendements des Bunds allemands DE10YT=RR , quant à eux, ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de 15 ans, les traders anticipant au moins deux hausses de taux de la BCE d'ici la fin de l'année.