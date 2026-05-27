Pourquoi les introductions en Bourse de SpaceX et d’OpenAI ont peu de chances d’offrir des rendements fulgurants

La capsule Crew Dragon de SpaceX, perchée au sommet de la fusée Falcon 9, à l’intérieur du hangar, juste avant son transfert vers la rampe de lancement. (Crédits: Adobe Stock)

Entrer en Bourse n'est plus forcément le début d'une croissance fulgurante : c'est souvent le moment choisi par les premiers investisseurs pour encaisser leurs gains.

Elon Musk et sa société SpaceX devraient prochainement entrer en Bourse dans ce qui pourrait être la plus importante introduction en Bourse (Initial public offering ou IPO) de l'histoire. Mais mes nouvelles recherches suggèrent que les investisseurs qui achèteront des actions de l'entreprise ont peu de chances de connaître la croissance fulgurante observée lors de certaines IPO passées.

Le constructeur de fusées et de satellites, qui a déposé confidentiellement son dossier d'introduction en Bourse le 1er avril 2026, prévoirait de lever jusqu'à 75 milliards de dollars, ce qui lui donnerait une valorisation d'environ 1 750 milliards de dollars.

SpaceX n'est pas la seule entreprise très médiatisée attendue en Bourse cette année. Les sociétés spécialisées dans l'intelligence artificielle OpenAI et Anthropic devraient elles aussi être introduites dans les prochains mois lors d'introductions en bourse de grande ampleur.

Des commissions importantes pour les banques

Pour Wall Street, cela signifie des opérations spectaculaires, assorties de commissions importantes pour les banques impliquées. Pour les premiers investisseurs et les dirigeants, cela peut se traduire par des gains colossaux. Pour les investisseurs particuliers, en revanche, la question est de savoir si l'introduction en Bourse d'une entreprise très en vue constitue réellement une opportunité d'investissement.

Que signifie concrètement le fait pour une entreprise d'« entrer en Bourse » ?

Pendant des décennies, une introduction en Bourse marquait le moment où les investisseurs ordinaires pouvaient entrer au capital d'une entreprise en forte croissance et participer à son expansion future. Aujourd'hui, ce moment survient souvent beaucoup plus tard dans la vie de l'entreprise – une fois qu'une grande partie de cette croissance spectaculaire a déjà eu lieu, à l'abri des regards.

Je travaille sur l'information financière, la rémunération des dirigeants et les introductions en Bourse. Dans une étude récente portant sur près de 1 000 IPO (introduction en bourse) américaines, menée entre 2007 et 2022, mes co-auteurs et moi avons analysé ce qui se passe dans la période charnière juste avant et juste après l'entrée en Bourse des entreprises. Nos résultats suggèrent que l'IPO contemporaine représente de plus en plus une opportunité pour les initiés et les dirigeants d'encaisser leurs gains – plutôt que le début d'une création de valeur pour les investisseurs publics.

Les introductions finançaient autrefois la croissance

Une introduction en Bourse correspond au moment où une entreprise privée vend ses actions au public pour la première fois. Traditionnellement, les IPO permettaient à de jeunes entreprises en manque de liquidités de lever des fonds pour se développer. Les investisseurs apportaient du capital et participaient ainsi à la possible réussite future. De nombreuses entreprises devenues emblématiques – comme Amazon et Apple – sont entrées en Bourse très tôt dans leur cycle de vie. Une grande partie de leur croissance spectaculaire s'est produite après leur introduction.

Ce modèle a changé. Les recherches montrent que le nombre d'entreprises cotées aux États-Unis a fortement diminué depuis la fin des années 1990. Dans le même temps, les financements privés, issus du capital-risque et du capital-investissement, se sont fortement développés. Dans nos travaux, nous montrons que l'âge moyen des entreprises au moment de leur introduction en Bourse a plus que doublé, passant d'environ quatre ans au début des années 2000 à près de dix ans en 2025. Les entreprises peuvent désormais lever des milliards de dollars sans aller en bourse. Elles n'ont plus besoin des marchés publics aussi tôt qu'auparavant.

Ce que nous avons observé sur près de 1 000 IPO

Notre recherche porte sur ce que les régulateurs et les praticiens appellent les « cheap stock ».

Il s'agit d'options d'achat d'actions attribuées aux dirigeants avant une introduction en Bourse, à un prix très inférieur à celui de l'introduction. Ces options donnent le droit d'acheter ultérieurement des actions à un prix fixé à l'avance. Si le prix d'introduction est bien plus élevé, ces options deviennent immédiatement très lucratives.

Par exemple, imaginons que vous soyez PDG d'une entreprise sur le point d'entrer en Bourse. Vous avez reçu des options vous permettant d'acheter 10 000 actions à 2 dollars chacune. Si le prix d'introduction est fixé à 20 dollars, vous pouvez acheter ces actions à 2 dollars puis les revendre immédiatement autour de 20 dollars, réalisant ainsi un gain de 180 000 dollars.

Nous avons analysé près de 1 000 introductions entre 2007 et 2022. En moyenne, le prix d'introduction était 5,7 fois supérieur au prix d'exercice des options attribuées l'année précédant l'IPO.

En termes simples, les dirigeants détenaient souvent des options dont la valeur s'envolait dès l'introduction en Bourse. Une partie de cet écart peut refléter une croissance réelle de l'entreprise ou le fait que les actions privées sont moins liquides – c'est-à-dire plus difficiles à vendre – que les actions cotées en bourse. Mais même en tenant compte de ces facteurs, l'écart reste important.

Cela a des conséquences pour les futurs actionnaires, c'est-à-dire ceux qui achètent des actions après l'IPO : une part substantielle de la valeur a déjà été captée par les initiés avant même l'entrée des investisseurs publics.

Des incitations à entrer en Bourse

Nous avons également identifié des schémas récurrents dans les cas où les entreprises accordaient des options fortement décotées. Les sociétés soutenues par du capital-risque et des investisseurs institutionnels privés présentaient plus souvent des écarts importants entre le prix des options et le prix d'introduction. Cela renforce une explication assez simple.

Certains investisseurs précoces recherchent de la liquidité, c'est-à-dire la possibilité de transformer facilement leurs investissements en argent. Accorder aux dirigeants des options qui prennent beaucoup de valeur au moment de l'IPO peut les inciter à mener l'opération à son terme. Dans cette logique, l'introduction en Bourse devient souvent un événement de liquidité – un moyen pour les initiés d'encaisser leurs gains.

Cela n'implique pas nécessairement un comportement problématique, mais cela suggère que l'introduction en Bourse reflète désormais souvent le moment choisi par les initiés pour sortir – plutôt qu'une simple opportunité de croissance pour les investisseurs publics.

Ce qui se passe après l'IPO

L'histoire ne s'arrête pas le jour de l'introduction en Bourse. Nos recherches montrent que les entreprises ayant accordé davantage de « cheap stock » investissent moins, après leur entrée en Bourse, dans les dépenses d'investissement et la recherche et développement. Ces options très avantageuses réduisent les incitations à prendre des risques, ce qui peut, à terme, peser sur les perspectives financières de l'entreprise.

Des dirigeants qui détiennent déjà des options très valorisées peuvent privilégier une croissance stable plutôt qu'une expansion plus agressive. Or, risque et rendement étant liés, les entreprises qui prennent moins de risques ont tendance à croître plus lentement, ce qui signifie que les futurs actionnaires pourraient enregistrer des gains plus modestes.

Nos résultats étayent cette hypothèse : nous avons constaté que les entreprises ayant accordé davantage de « cheap stock » enregistrent des rendements boursiers plus faibles sur le long terme après leur introduction en Bourse. C'est un point crucial pour les nouveaux investisseurs, qui ne s'attendent pas seulement à une croissance exponentielle après l'IPO, mais aussi à de bonnes performances boursières dans la durée.

Pour les investisseurs publics, la conclusion est simple : une grande partie de la croissance spectaculaire de la valeur des entreprises se produit désormais lorsqu'elles sont encore privées.

Auteur: Brad Badertscher - Professor of Accountancy, University of Notre Dame

Cet article est issu du site The Conversation