La guerre contre l'Iran a coûté 38,1 milliards de dollars au Pentagone

La guerre menée par les Etats-Unis contre l'Iran avait coûté environ 38,1 milliards de dollars au Pentagone au 1er août, selon le Congressional Budget Office (CBO). Chaque mois supplémentaire de combats pourrait ajouter entre 2 et 3 milliards de dollars à la facture. Plus de la moitié des dépenses proviennent du remplacement des missiles et autres munitions, tandis que l'intensification des opérations aériennes a coûté 10,4 milliards de dollars et la hausse des carburants 2,7 milliards.

Le conflit a consommé jusqu'aux deux tiers des intercepteurs antimissiles dont disposaient les États-Unis depuis juin 2025, notamment en raison du soutien apporté à Israël face aux attaques iraniennes. Le CBO estime qu'il faudrait au moins cinq ans pour reconstituer ces stocks, même en augmentant la production, et alerte sur les conséquences potentielles d'une telle pénurie en cas de conflit avec un adversaire disposant d'importantes capacités balistiques, comme la Chine autour de Taïwan. Le Pentagone évoque également des pénuries de moteurs-fusées, d'explosifs, de propergols et de main-d'oeuvre qualifiée.

Une autre évaluation du département de la Défense chiffre à 33,4 milliards de dollars le coût du conflit au 29 juin, dont 22,3 milliards pour remplacer les munitions et 3,7 milliards correspondant aux pertes de matériels. Les frappes iraniennes ont endommagé ou détruit des centaines de structures sur des bases américaines dans huit pays, ainsi que des dizaines d'appareils, dont quatre F-15E, un F-35A, sept KC-135, sept hélicoptères et plus de 30 drones. À ces pertes s'ajoutent 79,2 millions de dollars de dépenses d'urgence du département d'État et 184 millions de dollars de dégâts sur des sites diplomatiques américains.