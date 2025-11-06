La guerre commerciale entre Trump et la Chine en 2025 : les dates clés

Guerre commerciale Etats-Unis / Chine (Crédits: Adobe Stock)

par Liz Lee et Shi Bu

Le président américain Donald Trump a ciblé son principal rival économique, la Chine, avec une cascade de droits de douane sur des importations d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, alors qu'il tente de réduire le déficit commercial, de rapatrier les usines perdues et de paralyser le commerce du fentanyl.

Voici les principaux événements survenus cette année dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, dans l'ordre chronologique inverse:

5 novembre - Pékin suspend les droits de douane de sur les importations américaines à partir du 10 novembre, y compris les droits sur les produits agricoles allant jusqu'à 15 %, mais maintient des droits de 10 % pour contrer les droits de douane du "Jour de la libération" de Trump.

Les importations de soja américain sont toujours frappées d'un droit de douane de 13 %, mais la Chine abandonne les restrictions sur certaines importations de fibres optiques américaines et assouplit les mesures sur les entités américaines.

30 octobre - Les États-Unis et la Chine concluent une nouvelle trêve commerciale après des discussions en Corée du Sud entre Trump et le président chinois Xi Jinping. Trump accepte de réduire les droits de douane en échange de Pékin la répression du commerce illicite de fentanyl, la reprise des achats de soja américain et la suspension des contrôles sur les exportations de terres rares.

Selon Pékin, les États-Unis se sont également engagés à retarder d'un an leur projet d'interdire aux entreprises chinoises l'accès à leurs technologies.

25-26 octobre - Les pourparlers en Malaisie aboutissent à un cadre d'accord commercial sur lequel les dirigeants des deux pays devront se prononcer après que le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le représentant pour le commerce Jamieson Greer aient rencontré le vice-premier ministre chinois He Lifeng et le principal négociateur commercial Li Chenggang.

17 octobre - Le Département d'Etat américain qualifie de "coercitives" les sanctions chinoises contre le constructeur naval sud-coréen Hanwha Ocean , sapant ainsi les liens entre Washington et Séoul.

15-16 octobre - Greer et Bessent critiquent l'extension des contrôles sur les exportations de terres rares de la Chine, qu'ils considèrent comme une menace pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. Bessent promet de chercher à renforcer le contrôle des secteurs stratégiques pour contrer la Chine.

Tim Cook, directeur général d'Apple, promet de stimuler les investissements en Chine .

14 octobre - Les deux pays commencent à percevoir des droits portuaires supplémentaires sur les navires de l'autre partie, mais la Chine exempte les navires qu'elle a construits. Elle sanctionne cinq unités de Hanwha Ocean liées aux États-Unis, les considérant comme des menaces pour sa sécurité et sa souveraineté.

12-13 octobre - La Chine qualifie d'hypocrites les nouveaux tarifs douaniers américains , mais M. Bessent affirme que les plans pour la rencontre Trump-Xi restent sur la bonne voie .

10 octobre - Trump dévoile des prélèvements supplémentaires de 100 % sur les importations en provenance de Chine, et de nouveaux contrôles à l'exportation sur "tous les logiciels critiques", à partir du 1er novembre, tout en menaçant de contrôler les exportations de pièces d'avion Boeing en réponse aux limites imposées par la Chine sur les exportations de terres rares.

Il n'y a aucune raison de rencontrer Xi, dit Trump, mais il n'annule pas ses projets.

La Chine lance une enquête concurrence sur le fabricant américain de puces Qualcomm à propos de l'achat du concepteur de puces israélien Autotalks.

La Chine impose des taxes portuaires aux navires liés aux États-Unis à partir du 14 octobre, en réponse aux taxes américaines similaires imposées aux navires liés à la Chine.

9 octobre - La Chine élargit les contrôles à l'exportation sur les terres rares à partir du 8 novembre, pour couvrir cinq autres éléments moyens à lourds et renforce la surveillance des utilisateurs de semi-conducteurs, resserrant ainsi son emprise et sa domination sur les minerais essentiels.

Les États-Unis envisagent d'interdire aux compagnies aériennes chinoises de survoler la Russie sur les routes américaines, car elles sont désavantageuses pour les transporteurs américains.

1er octobre - Le soja sera le sujet principal de la rencontre avec Xi, selon Trump, qui considère que la forte réduction des achats américains de graines oléagineuses par la Chine est une tactique de transactions.

30 septembre - Selon M. Greer, les droits de douane d'environ 55 % sur les importations chinoises constituent un "bon" statu quo, mais les États-Unis souhaiteraient une plus grande libéralisation des échanges.

24 septembre - Selon M. Bessent, les produits chimiques, les moteurs d'avion et les pièces détachées constituent des leviers importants pour les États-Unis dans les négociations avec la Chine.

21 septembre - Les législateurs américains en visite disent au premier ministre Li Qiang que la Chine et les États-Unis doivent intensifier leur engagement.

19 septembre - Trump et Xi s'appellent par téléphone et déclarent avoir progressé sur un pacte TikTok et avoir convenu de se rencontrer en personne pour discuter du commerce, des drogues illicites et de la guerre en Ukraine. La Chine accueille favorablement les discussions commerciales sur TikTok.

17 septembre - La Chine déclare qu'elle examinera les exportations de technologies et les licences de propriété intellectuelle de TikTok.

15 septembre - Les deux parties concluent un accord-cadre pour que TikTok passe sous contrôle américain, alors que les États-Unis s'engagent à ne pas imposer de nouveaux droits de douane sur les produits chinois en raison des importations de pétrole russe, à moins que les taxes européennes ne passent en premier.

14 septembre - Quatrième cycle de négociations à Madrid, sous la direction de M. Bessent et de M. He (Chine), pour discuter du commerce et de la date limite de cession de TikTok, fixée au 17 septembre.

11 août - Les deux pays prolongent la trêve tarifaire de 90 jours.

10 août - La trêve commerciale devant expirer le 12 août, M. Trump exhorte la Chine à quadrupler les achats de soja américain.

8 août - Les États-Unis reviennent sur l'interdiction d'avril et commencent à délivrer des licences à Nvidia pour l'exportation de puces AI H20 vers la Chine, dans le cadre des négociations sur les terres rares.

28-29 juillet - Les responsables américains et chinois conviennent de demander une prolongation de la trêve tarifaire de 90 jours après deux jours de discussions à Stockholm qu'ils qualifient de constructives, bien qu'elles ne débouchent sur aucune avancée majeure.

27 juin - M. Bessent déclare que les deux parties ont résolu les problèmes concernant les minéraux de terres rares et les aimants destinés aux États-Unis.

9-12 juin - Un accord-cadre est conclu à Londres lors du cycle de négociations , tandis que certains producteurs chinois d'aimants à base de terres rares commencent à recevoir des licences d'exportation. Trump déclare qu'une trêve commerciale est de nouveau sur la bonne voie.

5 juin - Xi et Trump se téléphonent pendant une heure.

31 mai - M. Trump affirme que la Chine a violé l'accord de Genève visant à réduire mutuellement les droits de douane et à assouplir les restrictions sur les exportations de minéraux essentiels, mais la Chine rejette cette affirmation et accuse les États-Unis d'imposer des restrictions "discriminatoires et restrictives".

28-29 mai - Les États-Unis promettent de commencer à révoquer "agressivement" les visas des étudiants chinois, tout en ordonnant à certaines entreprises de cesser d'expédier certains produits vers la Chine.

10-12 mai - Le premier cycle de négociations commerciales à Genève accepte une pause de 90 jours sur les droits de douane, réduisant les droits de douane américains sur les produits chinois de 145 % à 30 %, tandis que la Chine réduit ses droits de douane de 125 % à 10%. La Chine abandonne également les mesures non tarifaires adoptées depuis le 2 avril.

15 avril - Le fabricant de puces Nvidia déclare que des fonctionnaires américains lui ont dit que les ventes de la puce H20 en Chine nécessiteraient une licence d'exportation.

11 avril - La Chine augmente également les taxes à 125 % sur les importations américaines, qualifie la stratégie tarifaire de Trump de "plaisanterie" et signale qu'elle ignorera tout autre "jeu de chiffres avec des droits de douane" de la part des États-Unis.

10 avril - La Chine menace d'imposer des restrictions immédiates sur les importations de films hollywoodiens.

9 avril - La Chine augmente ses droits de douane de 84 % sur les importations américaines, frappe 12 entreprises américaines de contrôles interdisant les exportations de biens à double usage et en désigne six autres comme "entités non fiables".

Les États-Unis augmentent encore les droits de douane sur les importations chinoises, qui passent de 84 % à 125 %. La Chine déconseille à ses citoyens de se rendre aux États-Unis.

8 avril - Les États-Unis portent de 34 % à 84 % les droits de douane sur toutes les importations chinoises.

4 avril - La Chine fixe des droits de douane de rétorsion de 34 % sur toutes les importations américaines à partir du 10 avril et impose des restrictions à l'exportation de certaines terres rares, ainsi que des limites à une trentaine d'organismes américains dans des domaines liés à la défense.

2 avril - Trump dévoile des droits de douane considérables pour le "Jour de la libération": 10 % sur toutes les importations et des droits encore plus élevés sur les marchandises en provenance de certains pays, avec un prélèvement de 34 % sur la Chine, à partir du 9 avril.

Les États-Unis suppriment l'accès en franchise de droits à partir du 2 mai pour les envois de faible valeur en provenance de Chine et de Hong Kong.

4 mars - La Chine riposte sur le site en imposant des droits de douane de 10 à 15 % sur l'agriculture américaine, frappant 21 milliards de dollars d'exportations, imposant des restrictions à l'exportation et à l'investissement à 25 entreprises américaines, ainsi qu'une interdiction visant le fabricant d'équipements médicaux Illumina.

3 mars - Les États-Unis doublent les droits de douane sur le fentanyl à 20 % sur toutes les importations chinoises à partir du 4 mars.

4 février - La Chine répond par des mesures visant les entreprises américaines, ainsi que par des prélèvements de 15 % sur le charbon et le GNL américains et de 10 % sur le pétrole brut et certaines automobiles à partir du 10 février.

Il limite les exportations de cinq métaux essentiels à la défense et à l'énergie propre.

1er février - Trump impose des droits de douane punitifs de 10 % sur les marchandises en provenance de Chine, ainsi que des droits de 25% sur le Mexique et le Canada, afin de faire pression sur le fentanyl et les immigrants illégaux qui affluent aux États-Unis.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))