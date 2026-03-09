La guerre au Moyen-Orient pourrait stimuler la demande en huile de palme dans le secteur du biodiesel

Muhaimin, 40 ans, ramasse des régimes de fruits de palmiers à huile frais pendant la récolte à la plantation de palmiers à huile de la coopérative Melati Hanjalipan dans le village de Hanjalipan, East Kotawaringin

par Rajendra Jadhav et Ashley Tang

La hausse ‌des prix du pétrole brut et des frais de transport, qui ont explosé avec le conflit au Moyen-Orient, pourrait ​stimuler la demande en huile de palme dans le secteur du biodiesel et pour des usages alimentaires, ont déclaré des responsables du secteur à Reuters.

La production d'huile de palme de l'Indonésie et de la Malaisie a atteint un niveau ​record en 2025, ce qui avait gonflé les stocks et pesé sur les prix.

Mais avec le conflit au Moyen-Orient, qui fait rage depuis le 28 ​février, l'huile de palme est soudainement devenue attractive pour l'industrie ⁠du biodiesel, poussant les prix à leur plus haut niveau depuis plus d'un an.

"L'huile de palme se ‌négocie actuellement à un prix nettement inférieur à celui du gazole, l'écart actuel étant suffisamment lucratif pour stimuler la demande de l'industrie du biodiesel", a déclaré Anilkumar Bagani, directeur de recherche ​du courtier en huiles végétales Sunvin Group, ‌basé à Mumbai.

POIDS DE L'HUILE DE PALME DANS LES HUILES VÉGÉTALES

Les prix du ⁠pétrole ont bondi de plus de 25% lundi, atteignant leur plus haut niveau depuis mi-2022, certains grands producteurs ayant réduit leurs approvisionnements dans un contexte de craintes croissantes d'une perturbation prolongée des transports maritimes.

L'Indonésie, premier utilisateur mondial de biodiesel ⁠à base d'huile de palme, ‌a déclaré qu'elle pourrait relancer son projet de commercialisation d'un biodiesel à base d'huile de ⁠palme de qualité B50 en milieu d'année afin de contrer la flambée des prix du pétrole brut.

En janvier, Jakarta ‌a suspendu son projet de production de B50, un mélange à parts égales de biodiesel à ⁠base d'huile de palme et de diesel conventionnel, invoquant des difficultés techniques et financières, ⁠et a poursuivi avec le ‌mandat B40.

Selon Anilkumar Bagani, un changement de politique à long terme de la part de pays tels que l'Indonésie ​n'est probable que si le prix de l'huile de palme ‌reste nettement inférieur à celui du gazole pendant une période prolongée.

Utilisée dans l'alimentaire aux cosmétiques et aux produits d'entretien, l'huile de palme représente ​plus de la moitié des expéditions mondiales d'huile végétale et est particulièrement populaire auprès des consommateurs des marchés émergents, notamment en Inde.

L'Asie du Sud-Est est bien placée pour fournir de manière constante de l'huile de palme aux ⁠acheteurs d'Asie, du Moyen-Orient et d'Europe, a déclaré Carl Bek-Nielsen, vice-président et directeur général de United Plantations Berhad.

L'offre d'huile de palme reste abondante et peut être expédiée rapidement aux acheteurs asiatiques. Son prix est toutefois désormais plus élevé que celui de l'huile de soja, ce qui pourrait limiter la hausse de la demande, a déclaré un négociant basé à New Delhi et travaillant pour une société commerciale internationale.

(Rédigé par Rajendra Jadhav et Ashley Tang ; version française Etienne ​Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)