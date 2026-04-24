Formule 1: Allan McNish nommé directeur de course d'Audi

Présentation de l'équipe Audi F1
Le triple vainqueur des 24h du Mans Allan McNish a été nommé vendredi directeur de course d'Audi, a annoncé l'écurie de Formule 1.
L'Écossais sera responsable de la coordination des opérations de piste à partir du Grand Prix de Miami prévu la semaine prochaine, est-il précisé dans un communiqué. Il sera sous les ordre du directeur de l'écurie Mattia Binotto.
Allan McNish a été impliqué dans le projet d'Audi F1 depuis le début et avait été auparavant le patron de l'écurie de Formule E de la marque allemande.
Il remplace Jonathan Wheatley dont le départ a été annoncé le mois dernier.
"Allan apporte à ce poste une combinaison exceptionnelle d'expérience de course, de connaissances techniques et de leadership", a déclaré Mattia Binotto.
Allan McNish a remporté les 24h du Mans en 1998 avec Porsche et en 2008 et 2013 avec Audi. Il a aussi couru en Formule 1 avec Toyota en 2002.
Audi est actuellement huitième au classement des constructeurs après trois courses.
(Reportage d'Alan Baldwin, version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)
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