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Formule 1: Allan McNish nommé directeur de course d'Audi
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 15:30

Présentation de l'équipe Audi F1

Présentation de l'équipe Audi F1

Le ‌triple vainqueur des 24h du Mans Allan ​McNish a été nommé vendredi directeur de course d'Audi, a annoncé l'écurie de Formule 1.

L'Écossais ​sera responsable de la coordination des opérations de piste ​à partir du Grand ⁠Prix de Miami prévu la semaine ‌prochaine, est-il précisé dans un communiqué. Il sera sous les ordre du ​directeur de ‌l'écurie Mattia Binotto.

Allan McNish a été ⁠impliqué dans le projet d'Audi F1 depuis le début et avait été auparavant le ⁠patron de ‌l'écurie de Formule E de la ⁠marque allemande.

Il remplace Jonathan Wheatley dont le ‌départ a été annoncé le ⁠mois dernier.

"Allan apporte à ce poste ⁠une combinaison exceptionnelle ‌d'expérience de course, de connaissances techniques et ​de leadership", a ‌déclaré Mattia Binotto.

Allan McNish a remporté les 24h du Mans ​en 1998 avec Porsche et en 2008 et 2013 avec Audi. Il ⁠a aussi couru en Formule 1 avec Toyota en 2002.

Audi est actuellement huitième au classement des constructeurs après trois courses.

(Reportage d'Alan Baldwin, version française Vincent Daheron, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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