La guerre américano-israélienne contre l'Iran provoque d'importantes perturbations dans les secteurs du pétrole et du gaz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les réductions de l'Arabie saoudite, l'assouplissement temporaire des sanctions américaines sur les achats de brut russe, la perte de production de TotalEnergies au Moyen-Orient, le plafonnement des prix de l'essence)

La guerre américano-israélienne contre l'Iran et les attaques de Téhéran contre ses voisins du Golfe ont perturbé les exportations de pétrole et de gaz naturel du Moyen-Orient et entraîné des arrêts de production.

Les combats ont interrompu les expéditions via l'artère pétrolière la plus importante du monde, le détroit d'Ormuz, qui assure 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole et en GNL. La réduction totale de la production de pétrole au Moyen-Orient est estimée entre 7 et 10 millions de barils par jour, soit 7 à 10 % de la demande mondiale. L'Agence internationale de l'énergie, dont le siège est à Paris, a recommandé mercredi de prélever 400 millions de barils sur les réserves mondiales de pétrole, ce qui représente la plus importante action de ce type de son histoire. Washington a temporairement assoupli les sanctions sur le brut russe.

Voici les principales perturbations dans le secteur de l'énergie jusqu'à présent:

ARRÊTS DE PRODUCTION

* Arabie saoudite: L'Arabie saoudite, premier exportateur de pétrole, a réduit sa production de 2 millions de bpj pour la ramener à environ 8 millions de bpj après avoir réduit la production de deux grands champs offshore, ont déclaré des sources à Reuters. La semaine dernière, elle a suspendu la production de sa raffinerie de Ras Tanura (550 000 bpj) et a commencé à réacheminer les chargements de brut des ports de l'est vers Yanbu, sur la mer Rouge.

* Le 12 mars, la major pétrolière française TotalEnergies

TTEF.PA a déclaré aux investisseurs qu'elle avait perdu 15 % de sa production en amont au Moyen-Orient en raison d'arrêts de production, notamment au Qatar, en Irak et au large des Émirats arabes unis. Elle a confirmé pour la première fois des réductions de production dans les champs offshore des Émirats arabes unis.

* ÉMIRATS ARABES UNIS: La compagnie pétrolière d'Abu Dhabi ADNOC a fermé la raffinerie de Ruwais, d'une capacité de 922 000 bpj, après qu'une attaque de drone ait provoqué un incendie. Un incendie distinct s'est également déclaré dans le port de Fujairah , l'un des principaux centres mondiaux de stockage de pétrole et d'avitaillement.

* Force majeure au Koweït: La Kuwait Petroleum Corporation a commencé à réduire la production de pétrole et a déclaré un cas de force majeure le 7 mars.

* Irak: La production des principaux champs pétroliers du sud de l'Irak a chuté de 70 % , passant de 4,3 millions de barils par jour à 1,3 million de barils par jour, ont indiqué des sources le 8 mars. Au Kurdistan irakien, qui a exporté quelque 200 000 bpj vers la Turquie en février, plusieurs compagnies ont arrêté la production.

* Qatar: Le 2 mars, le Qatar a interrompu les opérations de ses installations de GNL, ce qui a affecté certaines des plus grandes usines du monde et une source qui fournit environ 20 % du GNL mondial. Il a déclaré la force majeure sur les expéditions de GNL le 4 mars.

* Bahreïn: Bapco Energies a déclaré lundi la force majeure sur les opérations de son groupe après une attaque sur sa raffinerie Sitra de 380 000 bpj, qui achète principalement du brut saoudien.

* Iran: Des frappes israéliennes ont touché plusieurs dépôts de carburant et l'île de Kharg, principal point d'exportation de pétrole de l'Iran, sans que l'on sache exactement l'étendue des dégâts.

* Capacité de raffinage: Les consultants IIR ont déclaré que les raffineurs du Moyen-Orient ont réduit leur capacité de raffinage de brut de 1,9 million de bpj en conséquence directe de la guerre.

TRANSPORT MARITIME

* Détroit d'Ormuz: Le transport maritime par l'étroit détroit est paralysé depuis le début de la guerre. L'Iran l'a déclaré fermé le 2 mars , menaçant de tirer sur les navires qui tenteraient de l'emprunter et avertissant les marchés mondiaux de se préparer à un pétrole à 200 dollars le baril.

* Attaques de navires: Une douzaine de navires ont été attaqués ces derniers jours, dont trois le 11 mars, selon le UK Maritime Trade Operations. Seuls quelques pétroliers ont réussi à traverser les voies navigables.

* Garanties américaines: Le président Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises que la marine américaine pourrait escorter les pétroliers à travers le détroit, mais la marine a jusqu'à présent décliné les demandes de l'industrie , citant un risque excessif, selon des sources familières avec la question.

* Assurance contre la guerre: Les principaux assureurs maritimes annulent la couverture des risques de guerre pour les navires opérant dans les eaux iraniennes, du Golfe et les eaux adjacentes.

* Aide américaine: Donald Trump a demandé à la Société américaine de financement du développement international de fournir une assurance contre les risques politiques et des garanties financières pour les navires du Golfe, mais les armateurs et les analystes doutent que cela suffise.

* Coûts des soutes: certains navires ont du mal à se ravitailler dans les principaux ports d'Asie en raison de la flambée des coûts des soutes, les primes atteignant des niveaux record, selon des sources du secteur.

IMPACT SUR LES CONSOMMATEURS

* Raffineries: Les raffineries asiatiques ont réduit leur production ou déclaré des cas de force majeure en raison de la pénurie de matières premières telles que le naphta, essentiel pour les vapocraqueurs.

* Inde: Le 11 mars, l'Inde a exhorté les consommateurs à ne pas paniquer au sujet de l'approvisionnement en gaz et à économiser l'énergie, alors que le deuxième importateur mondial de gaz de pétrole liquéfié s'efforce de répondre à la demande intérieure.

* Corée du Sud: Séoul va plafonner les prix des carburants domestiques afin de freiner les hausses de prix et de décourager les achats de panique.

* Bangladesh: Le pays fermera les universités à partir de lundi et avancera les vacances de l'Aïd al-Fitr pour économiser l'électricité.

* Vietnam: Le gouvernement prévoit de suspendre les droits d'importation sur les carburants jusqu'à la fin du mois d'avril afin de garantir un approvisionnement suffisant.

* UE: La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Union envisageait de plafonner les prix du gaz pour aider les consommateurs.

* TotalEnergies a déclaré le 12 mars qu'il plafonnerait le prix de l'essence dans ses stations-service en France métropolitaine en raison de la "volatilité exceptionnelle du marché".