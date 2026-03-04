La guerre américano-israélienne contre l'Iran provoque d'importantes perturbations dans les secteurs du pétrole et du gaz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les annonces de Trump sur Ormuz, l'attaque de Ras Tanura, les détails sur les approvisionnements alternatifs pour les consommateurs, la force majeure de QatarEnergy)

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a perturbé les exportations de pétrole et de gaz naturel du Moyen-Orient et contraint à des arrêts de production du Qatar à l'Irak.

Voici les principales perturbations dans le domaine de l'énergie à ce jour.

ARRÊTS DE PRODUCTION

Le deuxième producteur de l'OPEP, l'Irak, réduit sa production : L'Irak a réduit sa production de près de 1,5 million de barils par jour, soit environ la moitié de sa production, en raison des limites de stockage et de l'absence de voie d'exportation, ont déclaré des responsables à Reuters. Selon eux, le pays pourrait être contraint de fermer 3 millions de barils par jour, soit la quasi-totalité de sa production, dans les jours qui viennent si les exportations ne reprennent pas.

QatarEnergy LNG interrompu : Le Qatar a interrompu les opérations de ses installations de GNL lundi, affectant certaines des plus grandes usines du monde et une source qui fournit environ 20 % du GNL mondial. QatarEnergy a également suspendu une partie de sa production en aval mardi. Le 4 mars, il a déclaré la force majeure sur les expéditions de GNL.

Perturbations en Arabie saoudite: L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, a suspendu la production de sa raffinerie de Ras Tanura, d'une capacité de 550 000 bpj, et a commencé à réacheminer les chargements de brut des ports de l'est vers Yanbu, sur la mer Rouge. La raffinerie a été frappée à nouveau le 4 mars, sans subir de dommages, selon le ministère de la défense saoudien.

Autres pannes: Israël et la région du Kurdistan irakien ont également réduit une partie de leur production de pétrole et de gaz.

Un incendie provoqué par des débris s'est également déclaré dans le port de Fujairah des Émirats arabes unis, qui est une plaque tournante mondiale pour le stockage du pétrole et l'avitaillement.

TRANSPORTS MARITIMES

Détroit d'Ormuz: le trafic dans le détroit a été largement fermé après que l'Iran a attaqué au moins cinq navires, avec un nombre limité de pétroliers transitant, étranglant une artère clé représentant environ 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole et en GNL.

L'Iran déclare le détroit fermé: Un haut responsable des Gardiens de la révolution iranienne a déclaré le 2 mars que le détroit d'Ormuz était fermé et a averti que l'Iran tirerait sur tout navire qui tenterait de le franchir.

Annulation de l'assurance contre les risques de guerre: Les principaux assureurs maritimes annulent la couverture des risques de guerre pour les navires opérant dans les eaux iraniennes, du Golfe et des eaux adjacentes.

Les États-Unis offrent des garanties: M. Trump a déclaré que la marine américaine pourrait escorter les pétroliers dans le détroit et a demandé à la Société américaine de financement du développement international de fournir une assurance contre les risques politiques et des garanties financières pour les navires du Golfe, bien que les armateurs et les analystes doutent que cela suffise.

IMPACT SUR LES CONSOMMATEURS

La Chine réduit le nombre de raffineries: Les raffineurs chinois ferment les unités de brut ou avancent les travaux de maintenance prévus en raison de la perturbation des flux de brut.

L'Inde cherche des alternatives: L'Inde cherche des sources de remplacement pour le brut, le GPL et le GNL afin de se préparer à une éventuelle prolongation de la crise au-delà de 10 à 15 jours, a déclaré un responsable gouvernemental.

L'Indonésie modifie ses sources d'approvisionnement: L'Indonésie prévoit d'augmenter ses importations de brut américain pour compenser la réduction de l'offre au Moyen-Orient.

Autres sources d'approvisionnement: Des cargaisons en provenance du Brésil, de l'Afrique de l'Ouest et des États-Unis sont possibles, mais il faut plus d'un mois pour atteindre l'Asie et elles sont plus coûteuses compte tenu de la flambée des taux de fret, ont indiqué les négociants .