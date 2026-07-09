La grève des travailleurs du secteur pétrolier en Norvège entraîne une baisse de la production de 2,4 millions de boe, selon un groupe professionnel

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* Un groupe sectoriel estime les pertes liées à la grève à près de 164 millions de dollars

* Le syndicat impute ces pertes au lock-out imposé par l'entreprise

* Le ministère du Travail n'est pas intervenu

(Ajout d'un commentaire du ministère du Travail dans le dernier paragraphe) par Nerijus Adomaitis

La production norvégienne de pétrole et de gaz a diminué de 2,4 millions de barils équivalent pétrole (boe) depuis le début de l'année, en raison d'une grève salariale en cours menée par les travailleurs des services pétroliers, a déclaré jeudi le groupe industriel Offshore Norway.

En 2025, la Norvège a produit environ 1,5 milliard de boe, soit plus de 4 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd) à partir de ses gisements offshore. La grève, qui a débuté le 15 juin après l’échec des négociations salariales, a entraîné des pertes de production estimées à 1,6 milliard de couronnes norvégiennes (163,6 millions de dollars), en tenant compte à la fois des impacts réels et prévisionnels, a indiqué Offshore Norway.

Les pertes de production quotidiennes continuent d’augmenter et devraient atteindre environ 120 000 boepd d’ici la mi-juillet, a-t-il ajouté. Après que le syndicat Safe a intensifié la grève le 18 juin, les employeurs ont réagi fin juin en imposant un lock-out à environ 1 000 travailleurs supplémentaires afin de tenter de mettre fin au conflit, avertissant que les perturbations de la production pourraient s’aggraver.

Cinq plates-formes de forage mobiles, cinq installations offshore fixes et un navire d’intervention sur puits ont jusqu’à présent complètement cessé leurs activités, tandis que quatre navires d’inspection, d’entretien et de réparation (IMR) ont également été touchés, a indiqué Offshore Norway. Raymond Midtgaard, dirigeant du syndicat Safe, a déclaré que c'était le lock-out imposé par les employeurs, et non la grève elle-même, qui était responsable des pertes de production. “Safe n’a mobilisé que quelques centaines de travailleurs sur l’ensemble de ses effectifs,” a-t-il déclaré dans un SMS adressé à Reuters.

Le ministère norvégien du Travail, qui a le pouvoir d’intervenir si une grève menace des intérêts nationaux vitaux, s’est jusqu’à présent abstenu d’intervenir.

“Les parties concernées portent la responsabilité de ce conflit, et c’est à elles qu’il revient de le résoudre… Le seuil d’intervention est élevé,” a déclaré le ministère dans un e-mail adressé jeudi à Reuters, réitérant ainsi sa position antérieure. (1 $ = 9,7789 couronnes norvégiennes)