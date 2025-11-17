"Un acte de sabotage sans précédent" : la Pologne rapporte une explosion sur les rails d'une voie ferrovaire menant vers l'Ukraine

Donald Tusk a dénoncé un acte "visant la sécurité de l'État polonais et de ses citoyens".

Des enquêteurs à Mika, en Pologne, le 17 novembre 2025. ( AFP / WOJTEK RADWANSKI )

L'attaque visait à faire dérailler un train : une voie ferrée polonaise menant en Ukraine a été victime d'un "acte de sabotage sans précédent", a dénoncé lundi 17 octobre le Premier ministre polonais, après la découverte de rails endommagés par une explosion.

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, la Pologne, membre de l'Otan et de l'UE, est devenu la principale plaque tournante de l'aide militaire et humanitaire à son voisin ukrainien.

"Faire exploser une voie ferrée (...) est un acte de sabotage sans précédent visant la sécurité de l'État polonais et de ses citoyens ", a écrit Donald Tusk sur X, après s'être rendu lundi sur le lieu de l'incident à Mika, à 100 km au sud-est de Varsovie. Utilisée quotidiennement par 115 trains différents, "cette voie est aussi d'une importance cruciale pour acheminer l'aide vers l'Ukraine", a-t-il ajouté.

Selon le chef du gouvernement, l'atteinte à cette portion de voie "visait probablement à faire dérailler un train" , ce qui a pu être évité grâce à la vigilance d'un conducteur qui a repéré les dommages et sonné l'alarme. Personne n'a été blessé. Le ministre de l'Intérieur Maciej Kierwinski a précisé à la presse que l'explosion a été déclenchée via un câble dont un fragment a été retrouvé sur place.

"Tester les réactions"

"Nous attraperons les coupables, quel que soit leur commanditaire" , a promis Donald Tusk.

Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a déclaré lundi à Bruxelles que l'Alliance restait "en contact étroit avec les autorités polonaises" sur ce sujet, en attendant les résultats d'une enquête, lancée immédiatement par les services polonais.

De son côté, le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga, a exprimé sa "solidarité avec la Pologne amie" et promis l'aide ukrainienne à l'enquête en cours "si nécessaire". Selon lui, il pourrait s'agir d'une "autre attaque hybride de la Russie -pour tester les réactions".

Le ministre de l'Intérieur a évoqué aussi deux autres incidents signalés depuis sur la même ligne ferroviaire, sujette désormais à des analyses.

Selon Maciej Kierwinski, un caténaire a été endommagé sur quelques dizaines de mètres, à proximité de la ville de Pulawy, ce qui a provoqué l'immobilisation d'un train, et quelques centaines de mètres plus loin, "un collier" a été posé sur un des rails, mais sans provoquer d'accident.

La Pologne dit être depuis 2022 la cible de tentatives de sabotage orchestrées, selon elle, par la Russie, des accusations régulièrement rejetées par Moscou. En représailles, la Pologne a imposé des restrictions aux déplacements de diplomates russes sur son sol, ordonné la fermeture de deux consulats russes, à Poznan (ouest) et à Cracovie (sud), et interpellé 55 personnes au total, soupçonnées d'agir pour le compte de Moscou.