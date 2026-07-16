La Grande-Bretagne nationalise le sidérurgiste British Steel

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi la nationalisation de British Steel afin de garantir l'avenir de la sidérurgie en Grande-Bretagne et de défendre les intérêts du pays.

L'Etat britannique a pris en avril 2025 le contrôle opérationnel de British Steel afin d'empêcher son propriétaire chinois Jingye de fermer ses hauts-fourneaux et de préserver 2.700 emplois directs et des milliers d'autres dans la chaîne de production.

(Akanksha Khushi à Bangalore, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)