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La Grande-Bretagne nationalise le sidérurgiste British Steel
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 07:43

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi la nationalisation de British Steel afin de garantir l'avenir de la sidérurgie en Grande-Bretagne et de défendre les intérêts du pays.

L'Etat britannique a pris en avril 2025 le contrôle opérationnel de British Steel afin d'empêcher son propriétaire chinois Jingye de fermer ses hauts-fourneaux et de préserver 2.700 emplois directs et des milliers d'autres dans la chaîne de production.

(Akanksha Khushi à Bangalore, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

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