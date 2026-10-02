La gouverneure du Massachusetts demande à l'administration Trump d'accélérer l'examen du projet de gazoduc

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par Scott DiSavino

La gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, a appelé l’administration Trump à accélérer l’examen d’un projet de gazoduc que développe en Nouvelle-Angleterre une filiale de la société énergétique canadienne Enbridge ENB.TO .

Après s'être opposés à la plupart des nouveaux projets liés aux énergies fossiles au cours de la dernière décennie, plusieurs États du nord-est des États-Unis se sont montrés plus favorables à ces projets ces dernières années, dans le but de contribuer à réduire la flambée des factures d'énergie des consommateurs.

* Jeudi, Mme Healey a appelé l’administration Trump à accélérer l’examen fédéral de l’extension du gazoduc Algonquin Gas Transmission, connu sous le nom de projet « Reliable Affordable Resilient Enhancement » (RARE), qu’elle a affirmé que le président américain Donald Trump avait précédemment soutenu.

* Ce projet devrait permettre d’approvisionner 600 000 clients en gaz et de réduire leurs factures de gaz de 40 millions de dollars par an.

* L’approvisionnement supplémentaire en gaz issu du projet RARE devrait permettre de réduire la dépendance vis-à-vis du gaz naturel liquéfié (GNL) importé à un coût plus élevé depuis le terminal d’importation d’Everett CEG.O de la société énergétique américaine Constellation Energy, situé dans le Massachusetts , a déclaré la gouverneure.

* « J’ai clairement indiqué que nous devions accroître l’approvisionnement énergétique du Massachusetts en adoptant une approche globale qui inclut l’énergie solaire, éolienne, le stockage, le nucléaire, la géothermie, l’hydroélectricité et le gaz », a déclaré Mme Healey.

* Enbridge a indiqué sur son site web qu’elle visait une mise en service en 2028 pour le projet RARE, qui permettra d’augmenter la capacité d’environ 75 millions de pieds cubes par jour.

* Algonquin transporte environ 3,1 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) de gaz via un réseau de canalisations de 1 131 miles (1 820 kilomètres) dans le New Jersey , à New York et en Nouvelle-Angleterre.

* Un milliard de pieds cubes de gaz permet d’alimenter environ 5 millions de foyers américains pendant une journée.

* En janvier, le Département des services publics du Massachusetts (DPU) a approuvé deux accords d’une durée de 10 ans entre des filiales de la société d’énergie de Nouvelle-Angleterre Eversource Energy ES.N et Algonquin, visant à fournir de nouveaux approvisionnements en gaz aux clients.

* Le projet RARE fait actuellement l’objet d’une évaluation environnementale fédérale menée par la Commission fédérale de régulation de l’énergie des États-Unis, a déclaré la gouverneure.