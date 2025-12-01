La GB retire son soutien financier au projet GNL de TotalEnergies au Mozambique

Le gouvernement britannique a déclaré lundi mettre fin au soutien de UK Export Finance (UKEF) au projet de gaz naturel liquéfié (GNL) dirigé par TotalEnergies TTEF.PA au Mozambique.

La Grande-Bretagne avait promis un soutien financier de 1,15 milliard de dollars (988,74 millions d'euros) via UKEF en 2020 pour le chantier à 20 milliards de dollars du géant français.

Ce projet, qui devait faire du pays d'Afrique de l'est un exportateur majeur de GNL vers l'Europe et l'Asie, a été suspendu en 2021 en raison d'attaques islamistes qui ont fait des dizaines de morts à Palma, ville côtière proche du site exploité par TotalEnergies.

"Mes fonctionnaires ont évalué les risques liés au projet et le gouvernement de Sa Majesté estime que ces risques ont augmenté depuis 2020", a déclaré dans un communiqué Peter Kyle, secrétaire d'État britannique aux Affaires économiques.

"Ce point de vue repose sur une évaluation complète du projet et sur les intérêts des contribuables britanniques, qui sont mieux servis en mettant fin à notre participation au projet à l'heure actuelle. Bien que ces décisions ne soient jamais faciles à prendre, le gouvernement estime que le financement de ce projet par le Royaume-Uni ne servira pas les intérêts de notre pays", a-t-il ajouté.

Contacté, TotalEnergies n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

(Sam Tabahriti, Shadia Nasralla et America Hernandez ; rédigé par Sarah Young et Shadia Nasralla ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)