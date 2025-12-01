 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 066,57
-0,69%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La GB retire son soutien financier au projet GNL de TotalEnergies au Mozambique
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 13:15

Le gouvernement britannique a déclaré lundi mettre fin au soutien de UK Export Finance (UKEF) au projet de gaz naturel liquéfié (GNL) dirigé par TotalEnergies TTEF.PA au Mozambique.

La Grande-Bretagne avait promis un soutien financier de 1,15 milliard de dollars (988,74 millions d'euros) via UKEF en 2020 pour le chantier à 20 milliards de dollars du géant français.

Ce projet, qui devait faire du pays d'Afrique de l'est un exportateur majeur de GNL vers l'Europe et l'Asie, a été suspendu en 2021 en raison d'attaques islamistes qui ont fait des dizaines de morts à Palma, ville côtière proche du site exploité par TotalEnergies.

"Mes fonctionnaires ont évalué les risques liés au projet et le gouvernement de Sa Majesté estime que ces risques ont augmenté depuis 2020", a déclaré dans un communiqué Peter Kyle, secrétaire d'État britannique aux Affaires économiques.

"Ce point de vue repose sur une évaluation complète du projet et sur les intérêts des contribuables britanniques, qui sont mieux servis en mettant fin à notre participation au projet à l'heure actuelle. Bien que ces décisions ne soient jamais faciles à prendre, le gouvernement estime que le financement de ce projet par le Royaume-Uni ne servira pas les intérêts de notre pays", a-t-il ajouté.

Contacté, TotalEnergies n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

(Sam Tabahriti, Shadia Nasralla et America Hernandez ; rédigé par Sarah Young et Shadia Nasralla ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
4,85 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,99 USD Ice Europ -0,32%
Pétrole WTI
59,16 USD Ice Europ +1,30%
TOTALENERGIES
56,5200 EUR Euronext Paris -0,49%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank