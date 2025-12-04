Derichebourg : chiffre d'affaires annuel en recul (-7,5%) à 3,3 milliards d'euros

( AFP / JOEL SAGET )

Le spécialiste du recyclage des métaux Derichebourg , qui avait révisé à la baisse ses perspectives en septembre, a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en recul de 7,5% sur l'exercice annuel clôturé au 30 septembre, à 3,3 milliards d'euros.

Derichebourg avait indiqué en septembre attendre entre 3,25 et 3,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Il avait aussi révisé à la baisse des ambitions en matière de rentabilité opérationnelle, notamment en raison de la hausse des droits de douane aux Etats-Unis.

Finalement, son excédent brut d'exploitation (Ebitda, un indicateur de rentabilité) courant ressort à 319,5 millions d'euros, en recul de 3,2% par rapport à l'exercice précédent et alors que l'entreprise visait initialement 350 millions d'euros d'Ebitda.

Cet objectif, rappelait-il en septembre, était conditionné "à l'hypothèse d'un retour rapide des prix et des volumes des matières commercialisées par le groupe au niveau du premier semestre notamment grâce à un accord commercial imminent avec les Etats-Unis".

Le président du conseil d'administration, Daniel Derichebourg, a néanmoins évoqué jeudi dans le communiqué un "bel exercice, avec toutes les activités qui contribuent positivement au résultat".

Il se félicite notamment de "l'amélioration du résultat net", fruit selon lui "du retournement réussi chez Elior Group", groupe de restauration collective.

Derichebourg déclare 122 millions d'euros de "résultat net revenant aux actionnaires", contre 74,8 un an plus tôt et dont 43,9 millions provenant des sociétés mises en équivalence. Il s'agit principalement d'Elior Group, qui a réalisé son premier bénéfice net annuel depuis 2019 lors de l'exercice décalé 2024-25.

Elior, très endetté et en déficit après la crise sanitaire, avait été repris en avril 2023 par Derichebourg. Le groupe, qui a réalisé un bénéfice net de 88 millions d'euros sur l'exercice, affichait encore une perte nette de 41 millions d'euros lors de l'exercice 2023-2024, et de 93 millions pour 2022-2023.

Concernant l'activité historique de Derichebourg, le recyclage de métaux, "l'Union européenne a enfin pris conscience de la nécessité de mieux protéger notre industrie européenne", déclare encore M. Derichebourg. "Cela nous permet d'être optimistes pour les années à venir".