Showroomprivé en passe de céder ses parts dans The Bradery à ses fondateurs

Le groupe de vente en ligne Showroomprivé a annoncé jeudi la signature d'un accord de cession de sa participation majoritaire dans la plateforme The Bradery à ses deux dirigeants et fondateurs, Timothée Linyer et Edouard Caraco.

Le montant total de la transaction atteint 22 millions d'euros, dont 19 millions versés à la finalisation de l'opération, prévue d'ici le 31 décembre, sous réserve de l'obtention du financement par les acquéreurs, précise dans un communiqué Showroomprivé, qui détient une participation de 52,75%.

Cette vente "matérialise contractuellement la valeur créée avec The Bradery au cours des dernières années et se traduit par un renforcement de notre structure financière à très court terme", commente David Dayan, PDG de Showroomprivé.

Mi-octobre, le groupe avait annoncé la signature d'une lettre d'intention en vue de cette opération, précisant qu'elle valorisait The Bradery à 43,6 millions d'euros.

Acquise en mai 2022 à hauteur de 51% pour 10,2 millions d'euros, The Bradery a connu depuis un triplement de son chiffre d'affaires de 21,7 à 62,9 millions d'euros entre 2021 et 2024, et un retour à la rentabilité.

Coté en Bourse et basé en France, Showroomprivé emploie environ 1.100 personnes. Il a annoncé en novembre un projet de réorganisation qui pourrait entraîner jusqu'à 121 suppressions de postes en 2026, soit 11% de ses effectifs. Ces suppressions "pour motif économique" sont prévues au cours du deuxième trimestre 2026 et pourraient notamment concerner 80 postes à La Plaine Saint-Denis, 23 à Roubaix et 18 aux Sables-d'Olonne.

Le groupe créé en 2006 avait publié mi-octobre un chiffre d'affaires en recul de 12,2%.