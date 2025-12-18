 Aller au contenu principal
La FTC enquête sur l'outil de tarification par IA d'Instacart, selon une source
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 00:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

La Commission fédérale américaine du commerce (FTC) enquête sur Instacart CART.O , ont déclaré à Reuters deux sources au fait du dossier, alors que la plateforme de vente au détail fait face à des critiques sur son outil de tarification basé sur l'intelligence artificielle.

L'agence a envoyé à la société une demande d'enquête civile, ont dit les sources. La FTC cherche à obtenir des informations sur l'outil de tarification Eversight d'Instacart, a déclaré l'une des sources.

Ce logiciel, qui permet aux détaillants d'Instacart d'expérimenter différents prix en utilisant l'intelligence artificielle, a suscité des critiques après qu'une étude récente a montré que des acheteurs différents obtenaient des prix différents pour les mêmes produits d'épicerie sur Instacart.

"La Commission fédérale du commerce a depuis longtemps pour politique de ne pas commenter les enquêtes potentielles ou en cours. Mais, comme beaucoup d'Américains, nous sommes troublés par ce que nous avons lu dans la presse au sujet des pratiques tarifaires présumées d'Instacart", a déclaré la FTC dans un communiqué.

