La FTC affirme avoir exhorté les hôpitaux américains à fournir aux patients des informations rapides et précises sur les tarifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) a annoncé lundi avoir adressé des courriers à 24 des plus grandes entreprises de services de santé du pays concernant leur obligation légale de fournir des informations sur les tarifs aux patients.
La commission a indiqué dans un communiqué que "le non-respect de cette obligation peut constituer une pratique déloyale ou trompeuse".
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