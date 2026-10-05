La FTC affirme avoir exhorté les hôpitaux américains à fournir aux patients des informations rapides et précises sur les tarifs

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La Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) a annoncé lundi avoir adressé des courriers à 24 des plus grandes entreprises de services de santé du pays concernant leur obligation légale de fournir des informations sur les tarifs aux patients.

La commission a indiqué dans un communiqué que "le non-respect de cette obligation peut constituer une pratique déloyale ou trompeuse".