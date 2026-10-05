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La FTC affirme avoir exhorté les hôpitaux américains à fournir aux patients des informations rapides et précises sur les tarifs
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 18:26

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) a annoncé lundi avoir adressé des courriers à 24 des plus grandes entreprises de services de santé du pays concernant leur obligation légale de fournir des informations sur les tarifs aux patients.

La commission a indiqué dans un communiqué que "le non-respect de cette obligation peut constituer une pratique déloyale ou trompeuse".

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