La France et la Suède comptent renforcer leur coopération spatiale

Paris et Stockholm entendent approfondir leurs liens dans le spatial civil et militaire afin de soutenir la compétitivité, la sécurité et l'accès indépendant de l'Europe à l'espace.

A l'occasion du Sommet international de l'espace qui se tenait hier et aujourd'hui à Paris, la France et la Suède ont annoncé l'élaboration d'une feuille de route établissant un cadre politique destiné à renforcer leur coopération spatiale bilatérale.

Cette initiative s'appuiera sur le partenariat stratégique d'innovation franco-suédois renouvelé en 2024. Elle couvrira les volets civils et militaires et associera l'expertise, les infrastructures et les capacités spatiales des deux pays.

Membres fondateurs de l'Agence spatiale européenne (ESA), la France et la Suède sont également les seuls Etats membres de l'Union européenne (UE) disposant de centres spatiaux opérationnels, avec le Centre spatial de Kourou (Guyane) et le Centre spatial d'Esrange (Laponie suédoise).