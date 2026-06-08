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La France et l'Allemagne actent l'arrêt du projet SCAF, dit l'Elysée
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 20:05

Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz ont constaté que le projet commun entre la France et l'Allemagne d'avion de combat du futur (SCAF) ne pourrait pas être mené à bien, a annoncé l'Elysée lundi.

"Ils ont chacun regretté l'impossibilité pour les industriels de s'entendre sur la continuation de ce projet", déclare la présidence française dans un communiqué.

"Les autorités allemandes ont estimé qu'il n'était pas possible de presser davantage les entreprises concernées", ajoute-t-elle.

"La France reste d'avis que la coopération franco-allemande est nécessaire à nos deux pays comme aux partenaires européens dans le domaine de la défense et de la sécurité."

(Nicolas Delame et Bertrand Boucey)

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