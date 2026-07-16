LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Impact de la forte volatilité des prix de l'énergie sur les positions de couverture FY 2026 du Groupe

Impact de la forte volatilité des prix de l'énergie sur les positions de couverture FY 2026 du Groupe

Renforcement immédiat du dispositif de gestion des risques et trajectoire stratégique du Groupe confirmée

Pontpierre, France, 15 juillet 2026 - FDE (FDE - Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie bas carbone, publie ce jour, au titre de l'information privilégiée, les éléments suivants relatifs à un impact financier sur certaines de ses positions de couverture d'énergie, dans un contexte de forte volatilité des marchés liée aux récentes tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Points clés

Impact compte de résultat et trésorerie 2026 des transactions débouclées : -3,8 M€ estimés

Mark-to-market des positions ouvertes au 30 juin 2026 : -6,7 M€, estimation à date

Activités et engagements financiers du Groupe : non affectés

Trajectoire stratégique du Groupe : confirmée et inchangée

Nature de l'exposition et gestion des positions concernées

Dans le cadre de son activité de vente de gaz et d'électricité, FDE est exposé au risque de variations des prix de l'énergie sur ses ventes de gaz, ainsi que sur la part de ses ventes d'électricité ne bénéficiant pas d'un contrat d'Obligation d'Achat (50 % de son portefeuille français).

Pour couvrir cette exposition, le Groupe a mis en place depuis plusieurs années une politique de couverture reposant principalement sur des swaps financiers fixant des prix de vente à terme pour le gaz et l'électricité. La volatilité exceptionnelle et imprévisible des prix de l'énergie observée au cours des derniers mois a eu un impact significatif sur la valorisation des instruments financiers utilisés par le Groupe. Par ailleurs, des défaillances ont été identifiées dans l'exécution de certaines opérations de couverture ainsi que dans les dispositifs de contrôle associés. Les positions concernées ont été immédiatement identifiées et réduites.

La politique de couverture du Groupe qui consiste à limiter l'exposition sur ses capacités de livraison physique, demeure inchangée ; le contrôle de son exécution est renforcé avec effet immédiat.

Impact financier

Les transactions débouclées au 30 juin 2026 se traduisent par un impact sur le compte de résultat et sur la trésorerie du Groupe estimé à -3,8 M€. Les positions ouvertes au 30 juin 2026 restent soumises à des ajustements de juste valeur (« mark-to-market »), dont l'évolution dépendra des conditions de marché jusqu'à leur échéance. Sur la base des éléments disponibles à ce jour, le mark-to-market de ces positions au 30 juin 2026 est estimé à -6,7 M€. Ces estimations sont préliminaires et n'ont pas encore fait l'objet d'un audit et restent susceptibles d'ajustements dans le cadre de la finalisation des comptes et des travaux des commissaires aux comptes.

Ces pertes potentielles n'affectent pas, à ce jour, les activités et développement de FDE. Le Groupe dispose des ressources financières nécessaires pour respecter l'ensemble de ses engagements.

Renforcement du contrôle interne et du dispositif de gestion des risques

FDE a immédiatement engagé un plan d'actions visant à renforcer ses dispositifs de contrôle et de gestion des risques :

Revue et réduction des expositions concernées ;

Renforcement des contrôles indépendants, avec la mise en place d'un protocole de triple validation pour chaque opération ;

Révision des délégations et limites de risque, avec déploiement d'un outil de VaR (Value at Risk) en temps réel et d'alertes automatiques en cas de franchissement de seuils de risque ;

Renforcement du reporting interne.

Les autres évolutions nécessaires des processus, des responsabilités et des mécanismes de supervision sont en cours de déploiement. Le Groupe communiquera, lors de la publication de ses résultats annuels, l'impact financier définitif de cet événement ainsi que les conclusions de la revue engagée.

Perspectives : un cadre renforcé au service de la valorisation des actifs du Groupe

FDE confirme que cet événement ne remet pas en cause sa trajectoire de développement :

La situation financière du Groupe reste solide ;

Le déploiement des nouvelles unités de production d'électricité dans le Nord de la France, la construction du parc d'usines de production de gaz naturel renouvelable en Norvège, et les travaux engagés dans l'hydrogène naturel dans l'Est de la France se poursuivent conformément au calendrier prévu ;

Les objectifs stratégiques à moyen terme sont maintenus.

L'activité d'optimisation commerciale adossée à nos actifs de production reste au cœur du modèle de FDE afin de maximiser leur valorisation. Le Groupe veillera à maintenir une discipline stricte d'exposition, alignée sur ses capacités de livraison physique, tout en conservant l'agilité nécessaire pour saisir les opportunités de marché.

Prochain événement :

Publication du Chiffres d'affaires annuel 2026 le 21 juillet après la clôture des marchés





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À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro. Spécialiste du circuit court et de l'économie circulaire, FDE s'appuie sur son savoir-faire allant de l'ingénierie, à la production d'énergies jusqu'au stockage du CO 2 pour fournir des solutions énergétiques permettant de combiner réduction de l'empreinte carbone et amélioration de la résilience des écosystèmes concernés.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.francaisedelenergie.fr/

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance FDE et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d'une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de FDE ( www.francaisedelenergie.fr ). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d'informations nouvelles ou de développements futurs.