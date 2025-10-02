 Aller au contenu principal
La FPI de Rick Perry progresse de 55 % le premier jour
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 13:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre -

** Les actions de Fermi FRMI.O , société d'investissement dans les centres de données, cofondée par l'ancien gouverneur du Texas et secrétaire américain à l'énergie Rick Perry, ont augmenté de 16 % à 37,74 $ avant la cloche, après des débuts en fanfare sur le Nasdaq

** Fermi, basée à Amarillo, au Texas, a enregistré mercredi un gain de 55 %, clôturant à 32,53 dollars après une introduction en bourse de 682,5 millions de dollars () à 21 dollars, devenant ainsi la dernière entreprise à tirer parti de l'appétit vorace des investisseurs pour les titres d'infrastructure de l'intelligence artificielle

** A la dernière clôture, Fermi avait une valeur de marché d'environ 19,3 milliards de dollars sur la base des 592,8 actions en circulation citées dans son dossier ()

** Fermi, qui n'a pas encore généré de revenus depuis sa création en janvier, a déclaré que les pays étrangers pourraient prendre une participation dans le consortium nucléaire américain

** UBS, Evercore, Cantor Fitzgerald et Mizuho ont dirigé un groupe de 10 sociétés de prise ferme pour l'introduction en bourse

Défense
Fusions / Acquisitions
