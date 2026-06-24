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La forte hausse des dépenses d'investissement des hyperscalers entraîne un tournant en matière de rachat d'actions
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 13:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

* Le STOXX 600 reste inchangé

* Le secteur technologique se stabilise avant la publication des résultats de Micron

* Rheinmetall perd une commande de frégates

* Segro rejette une offre de rachat

* Les contrats à terme sur le Nasdaq progressent de 0,5%

24 juin - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse suivante:

LA HAUSSE DES INVESTISSEMENTS DES HYPERSCALERS ENTRAÎNE UN TOURNANT EN MATIÈRE DE RACHAT D'ACTIONS

Les rachats d’actions contribuent souvent de manière significative au rendement pour les actionnaires, en particulier sur des marchés comme celui des États-Unis où les montants consacrés à ces rachats dépassent souvent les dividendes.

Mais les plans d’investissement colossaux aux États-Unis, dus en partie au développement des centres de données dédiés à l’IA, ont suscité des inquiétudes quant à la possibilité que les rachats d’actions soient évincés, selon la Deutsche Bank.

Les dépenses d’investissement sont en effet en forte hausse, principalement sous l’impulsion d’un petit groupe de grands hyperscalers. Cinq d’entre eux – Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O , Meta META.O et Oracle ORCL.N – sont à l’origine des deux tiers de la hausse des dépenses d’investissement au cours des deux dernières années, note la Deutsche Bank.

"En contrepartie, elles ont réduit leurs rachats d’actions, passant d'un rythme d'environ 30 milliards de dollars par trimestre à pratiquement zéro", indique DB.

Mais, pour compenser cela, les entreprises dont les bénéfices tirent directement profit de ces dépenses d’investissement augmentent leurs rachats d’actions, tout comme le reste de l’indice S&P 500 .SPX .

"Les rachats d’actions du S&P 500 ont atteint un niveau record de 300 milliards de dollars au premier trimestre (soit 1 200 milliards de dollars en rythme annualisé) en valeur brute, et un niveau record de 270 milliards de dollars en valeur nette", écrit DB.

"Les bénéfices constituent le principal moteur des rachats d’actions, et ces rachats records ont suivi le rythme des bénéfices records."

(Samuel Indyk)

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