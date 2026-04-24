La Force spatiale américaine attribue à 12 entreprises des contrats de défense antimissile “Golden Dome” d'une valeur de 3,2 milliards de dollars

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24 avril - La Force spatiale américaine a attribué des contrats d'une valeur totale pouvant atteindre 3,2 milliards de dollars à 12 entreprises pour le développement de systèmes d'interception de missiles basés dans l'espace, concrétisant ainsi le projet « Golden Dome » du président américain Donald Trump.

Le programme « Golden Dome », dont le coût est estimé à 185 milliards de dollars , prévoit de renforcer les défenses terrestres telles que les missiles intercepteurs, les capteurs et les systèmes de commandement et de contrôle, tout en y ajoutant des éléments spatiaux pour détecter, suivre et éventuellement contrer les menaces en provenance de l'orbite.

Ceux-ci incluraient des réseaux de satellites avancés et des armes orbitales qui font encore l'objet de débats.

La Force spatiale a conclu des accords initiaux pour le développement de prototypes d’intercepteurs spatiaux capables de neutraliser les menaces de missiles peu après leur lancement, marquant ainsi un tournant significatif dans la stratégie américaine de défense antimissile.

Contrairement aux systèmes terrestres existants, le programme Space-Based Interceptor (SBI) déploie des armes en orbite, permettant ainsi à l'armée américaine d'engager et de détruire les menaces plus tôt dans leur trajectoire de vol.

Fin 2025 et début 2026, le Space Systems Command de la Space Force a attribué 20 contrats à des entreprises telles que SpaceX, Northrop Grumman NOC.N , Lockheed Martin LMT.N et Anduril, pour une valeur potentielle totale pouvant atteindre 3,2 milliards de dollars, afin de “garantir que le gouvernement conserve la flexibilité nécessaire pour attribuer les contrats au meilleur prestataire”, selon un communiqué de la Space Force.

Le programme vise à développer un système d'interception de missiles basé dans l'espace qui fera la démonstration d'une capacité intégrée au sein de l'architecture “Golden Dome for America” d'ici 2028.

La Space Force a également attribué une demi-douzaine de petits contrats “Golden Dome” pour la construction de prototypes concurrents de systèmes de défense antimissile, lançant ainsi une course pour de futurs contrats d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, a rapporté Reuters en novembre.