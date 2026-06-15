La Floride poursuit TikTok en justice, l'accusant d'enfreindre la loi de l'État sur la protection de l'enfance

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* La plainte vise à obtenir une décision de justice et des dommages-intérêts

* La loi H.B. 3 de Floride interdit aux enfants de moins de 14 ans de s'inscrire sur les réseaux sociaux

* Un juge fédéral a bloqué la loi, mais cette décision est temporairement suspendue

(Ajout d'un commentaire de TikTok aux paragraphes 5 et 6) par Diana Novak Jones

Le procureur général de Floride a poursuivi TikTok lundi en justice, l'accusant d'enfreindre la loi de l'État interdisant aux plateformes de réseaux sociaux d'autoriser les enfants de moins de 14 ans à créer des comptes.

Dans la plainte déposée devant le tribunal de l'État du comté de St. Lucie, le procureur général de Floride James Uthmeier, un républicain, accuse TikTok d'enfreindre la loi en permettant à des utilisateurs mineurs d'accéder à la plateforme et en présentant de manière trompeuse la quantité de contenus violents ou à caractère sexuel auxquels les jeunes utilisateurs peuvent être exposés.

« TikTok trompe sciemment les parents et permet aux enfants d’être exposés à des contenus préjudiciables et inappropriés, en violation directe de la loi de Floride sur la protection des mineurs », a déclaré M. Uthmeier dans un communiqué. « Nous appliquons une tolérance zéro envers les entreprises qui font passer le profit avant la sécurité des enfants. »

Selon le dossier, le procès vise à obtenir une ordonnance du tribunal enjoignant à la plateforme, détenue par ByteDance, d’apporter des modifications pour se conformer à la loi, ainsi que des dommages-intérêts.

Un porte-parole de TikTok a déclaré dans un communiqué que l’entreprise était en contact avec le procureur général et avait informé les utilisateurs de moins de 14 ans en Floride que leurs comptes seraient suspendus. L’entreprise continue de mettre à jour sa plateforme en Floride conformément à la loi de l’État, a ajouté le porte-parole.

« Nous examinons la plainte de l’État et sommes prêts à défendre notre bilan solide en matière de sécurité des mineurs », a ajouté le porte-parole.

TikTok fait l'objet de poursuites judiciaires intentées par plus de 25 procureurs généraux à travers le pays, qui l'accusent d'être conçu pour créer une dépendance chez les jeunes utilisateurs, entraînant une crise de santé mentale chez les enfants et les adolescents. La plupart de ces poursuites ont été engagées en vertu des lois étatiques sur la protection des consommateurs.

TikTok, Meta Platforms META.O (la société mère de Facebook et Instagram) et d’autres entreprises de réseaux sociaux font face à des milliers de poursuites judiciaires intentées par des particuliers et des districts scolaires concernant leur impact sur les jeunes utilisateurs. Les entreprises ont nié ces allégations et affirment prendre des mesures importantes pour assurer la sécurité des adolescents et des jeunes utilisateurs sur leurs plateformes. Lors du premier procès, dans une affaire intentée par une jeune femme affirmant avoir souffert de dépression et d’anxiété après être devenue dépendante de ces plateformes dès son plus jeune âge, un jury de Los Angeles a jugé Meta et Google d’Alphabet

GOOGL.O coupables de négligence. TikTok, qui était également partie défenderesse, a conclu un accord à l'amiable avec la plaignante avant le procès. L'entreprise a également réglé à l'amiable une autre affaire avant le procès, intentée par un district scolaire du Kentucky , en acceptant de verser 8 millions de dollars.

La loi invoquée dans le procès intenté par la Floride, connue sous le nom de H.B. 3, oblige les plateformes de réseaux sociaux à interdire l'accès aux utilisateurs de moins de 14 ans et exige que les utilisateurs de moins de 16 ans obtiennent le consentement parental avant d'ouvrir un compte. Elle est entrée en vigueur en janvier 2025. En 2025, la Floride a poursuivi Snap SNAP.N , propriétaire de Snapchat, l'accusant d'utiliser illégalement des fonctionnalités qui rendent les enfants dépendants et d'ouvrir des comptes pour des enfants âgés de 13 ans et moins.

La Floride a qualifié le comportement de Snap de « particulièrement grave », car l'entreprise basée à Santa Monica, en Californie, présente Snapchat comme une application sûre pour les jeunes de 13 ans, alors qu'elle peut être utilisée pour consulter du contenu pornographique et acheter de la drogue, entre autres activités préjudiciables.

L'affaire contre Snap, qui a fait valoir que la loi portait atteinte aux droits des enfants garantis par le premier amendement de la Constitution américaine, est en cours, selon les dossiers judiciaires.

Un juge fédéral de Floride a par la suite bloqué l'application de la loi, la jugeant inconstitutionnelle. Cette décision a été temporairement suspendue, permettant à la Floride de l'appliquer tout en contestant la décision du juge devant une cour d'appel.