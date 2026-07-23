La flambée des prix du pétrole ravive les craintes d'inflation alors que la BCE maintient ses taux inchangés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prix du pétrole grimpent vers les 100 dollars en raison des tensions au Moyen-Orient

* Les projets d'investissement des entreprises technologiques américaines soutiennent les fabricants de puces asiatiques

* La BCE devrait maintenir ses taux et adopter un ton restrictif

* Le yen stagne à son plus bas niveau depuis 40 ans

(Le point avant la décision de la BCE sur les taux d'intérêt) par Marc Jones

La flambée des cours du pétrole, qui ont frôlé les 100 dollars le baril, a propulsé jeudi les coûts d'emprunt des gouvernements européens à des plus hauts niveaux pluriannuels, alors que la résurgence des craintes inflationnistes a incité la Banque centrale européenne à adopter un ton restrictif tout en maintenant ses taux inchangés.

Les marchés boursiers ont également reculé après qu'un bénéfice décevant du fabricant de puces STMicroelectronics

STMPA.PA a fait chuter son titre de 15 %, et après que la société mère de Google, Alphabet , a annoncé son intention d’augmenter ses dépenses en intelligence artificielle de 15 milliards de dollars supplémentaires, les portant à 200 milliards de dollars cette année. .EU

L’attention s’est principalement portée sur la nouvelle flambée des cours du pétrole LCOc1 – et des coûts d’emprunt mondiaux – suite à la nouvelle escalade de la guerre en Iran .

Les Houthis, alliés de l’Iran, ont déclaré jeudi avoir attaqué deux pétroliers saoudiens dans le cadre d’un blocus naval contre l’Arabie saoudite, menaçant ainsi de créer un deuxième goulet d’étranglement pour l’approvisionnement mondial en pétrole, parallèlement à la quasi-fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran.

L’armée américaine a mené une nouvelle série de frappes contre l’Iran, marquant ainsi une douzième nuit consécutive d’attaques américaines et provoquant de nouvelles représailles iraniennes.

Les cours du Brent ont bondi de près de 5 % pour dépasser les 98 dollars le baril, ramenant ainsi le seuil psychologique des 100 dollars à portée de main.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour les coûts d’emprunt de la zone euro, a également dépassé les 3,2 % pour la première fois depuis 2011 —une période où le pétrole était également en forte hausse et où la crise de la dette de la zone euro était sur le point de resurgir.

« L’incertitude reste élevée et l’impact inflationniste total du choc énergétique n’a pas encore été pleinement ressenti », a déclaré la BCE, qui a maintenu ses taux à 2,25 %, après les avoir relevés en juin.

« Le Conseil des gouverneurs suit donc de près l’intensité et la durée de ce choc, ainsi que ses effets indirects et de second tour », a ajouté la BCE.

Les marchés n’avaient entrevu qu’une chance sur cinq d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt lors de cette réunion. Ils estiment toutefois à quatre chances sur cinq qu’une hausse intervienne lors de la prochaine réunion, en septembre.

« Le message est resté inchangé et ouvert », ont déclaré les analystes de Morgan Stanley à propos du communiqué de politique monétaire de la BCE . « Nous maintenons notre prévision d’une nouvelle hausse des taux en septembre, si les prix de l’énergie restent élevés. »

Contrairement aux difficultés rencontrées en Europe, les marchés asiatiques ont progressé pendant la nuit

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Le KOSPI a bondi de plus de 4 % à Séoul, porté par les hausses respectives de 4,8 % et 3,7 % enregistrées par SK Hynix

000660.KS et Samsung 005930.KS . Le Nikkei de Tokyo .N225 et le Hang Seng de Hong Kong .HIS ont également progressé.

Mais les contrats à terme de Wall Street laissaient entrevoir une nouvelle baisse plus tard dans la journée, après que les résultats d’Alphabet GOOGL.O et de Tesla TSLA.O – les deux premières des sociétés à très forte capitalisation dites des « Magnificent Seven » à publier leurs résultats cette saison – n’ont pas réussi à impressionner. .N

« Les méga-capitalisations américaines pourraient faire l’objet d’une surveillance accrue car ce sont elles qui signent les chèques, tandis que les fabricants de puces, les fournisseurs de mémoire et les entreprises d’infrastructure sont payés plus tôt dans le cycle d’investissement », a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo à Singapour.

LE YEN RETOMBE À SON PLUS BAS NIVEAU DEPUIS 40 ANS

Sur les marchés des changes, l'euro EUR= est retombé sous la barre des 1,14 dollar à la suite de la décision de la BCE, alors qu'il semblait se diriger vers son plus haut niveau depuis une semaine plus tôt dans la séance.

Les opérateurs se préparaient désormais à la conférence de presse de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, prévue à 12h45 GMT, et aux éventuels indices qu’elle pourrait y donner.

/FRX

Outre la hausse des prix du pétrole, la canicule qui sévit ce mois-ci dans une grande partie de l’Europe devrait affecter les récoltes et faire grimper les prix des denrées alimentaires, tandis que les faibles niveaux d’eau sur les principaux cours d’eau pourraient entraîner des goulets d’étranglement gênants pour la navigation.

Par ailleurs, le yen japonais JPY= est retombé à son plus bas niveau depuis 40 ans face au dollar, après s’être brièvement redressé suite à un article de Bloomberg publié mercredi indiquant que les responsables de la Banque du Japon étaient ouverts à une accélération du rythme des hausses de taux.

À Tokyo, le rendement des obligations d’État japonaises à 2 ans, très sensible aux décisions de la Banque du Japon, avait atteint son plus haut niveau depuis 31 ans sous l’effet des fluctuations du pétrole et des rumeurs de hausse des taux, tandis que le ministre japonais des Finances avait lancé son dernier avertissement verbal concernant une éventuelle intervention sur le marché des changes .

« L'opinion générale attribue la récente chute du yen à une Banque du Japon timide, mais je pense que le problème réside dans le fait que la hausse des prix du pétrole a anéanti les espoirs d'une croissance du PIB de 1,5 % cette année », a déclaré Kit Juckes, stratège en devises chez Société Générale.