La flambée des prix du carburant va creuser l'écart entre les offres des compagnies aériennes américaines

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* United affirme que les transporteurs fidèles à leur marque prennent l'avantage

* Southwest estime que la faiblesse de ses concurrents pourrait ralentir les investissements

* Alaska affirme que la fidélité et les revenus liés aux services haut de gamme atténuent l'impact des hausses de carburant

par Rajesh Kumar Singh

Le choc pétrolier qui frappe les compagnies aériennes américaines ne se contente pas de réduire les marges: il creuse un fossé en matière de produits qui pourrait prendre des années à combler, car les transporteurs les plus solides continuent d'investir dans des salons, des sièges haut de gamme, la technologie et des réseaux internationaux que leurs concurrents plus faibles pourraient avoir du mal à égaler.

Lors de la réunion annuelle de l'Association internationale du transport aérien (IATA) (IATA) à Rio de Janeiro, les dirigeants des transporteurs financièrement solides United Airlines UAL.O , Southwest Airlines LUV.N et Alaska Air

ALK.N ont déclaré à Reuters qu'un fossé se creusait entre les compagnies aériennes capables de continuer à améliorer leurs offres et celles contraintes de préserver leurs liquidités et de ralentir leurs investissements.

Les États-Unis connaissent également une économie de plus en plus en forme de K, où les consommateurs à revenus élevés continuent de dépenser sans compter tandis que les voyageurs sensibles aux prix se montrent plus prudents. Les investissements des compagnies aériennes dans des offres haut de gamme visent à renforcer leur attractivité auprès des gros dépensiers.

« Le transport aérien n'est pas un produit de base », a déclaré Scott Kirby, directeur général de United, lors d'une interview. « Les clients se soucient de la technologie, du service, de la fiabilité, du produit. Ils veulent une expérience exceptionnelle. Ils ne veulent pas simplement un siège. »

M. Kirby a indiqué qu’United comptait compenser intégralement la hausse des coûts de carburant par des augmentations de tarifs d’ici la fin de l’année, même s’il anticipe une certaine pression sur la demande. La compagnie continue d’investir massivement dans les avions, la technologie et les produits destinés aux clients, soutenue par un avantage évident en termes de bénéfices, a-t-il ajouté.

Les perspectives de l'IATA pour l'Amérique du Nord publiées cette semaine prévoient un écart croissant entre les transporteurs de réseau résilients et les opérateurs low-cost plus contraints.

La faillite de la compagnie low-cost américaine Spirit Airlines le mois dernier a renforcé la surveillance des transporteurs dont les marges et les bilans sont plus fragiles, alors que la hausse des coûts du carburant accentue les pressions sur leur trésorerie.

Lundi, S&P Global Ratings a abaissé la note de crédit de JetBlue Airways JBLU.O , la faisant plonger davantage dans la catégorie « junk » (spéculative), en invoquant la hausse des coûts du carburant et son lourd endettement.

Dans une note interne datée d'avril et consultée par Reuters, la directeur général de JetBlue, Joanna Geraghty, a déclaré que la compagnie n'envisageait pas de se placer sous la protection du chapitre 11, mais a indiqué que les prix du carburant avaient rendu l'environnement plus difficile et que « les dés sont pipés pour les petites compagnies comme la nôtre », citant les avantages de ses concurrents plus importants en matière de réseau, de fidélisation et de cartes de crédit.

United a conclu un accord de fidélité réciproque et de coopération de réseau avec JetBlue, et M. Kirby a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que la petite compagnie aérienne se place sous la protection du chapitre 11 « dans un avenir prévisible », invoquant sa trésorerie et ses actifs non grevés.

JetBlue n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

DÉFICIT D'INVESTISSEMENT

Les pressions sur les prix du carburant déterminent quelles compagnies aériennes peuvent continuer à investir dans les produits pour lesquels les passagers sont de plus en plus disposés à payer, tels que les sièges premium et l'accès aux salons d'aéroport.

Andrew Watterson, directeur des opérations de Southwest, a déclaré que le déficit d'investissement risquait de se creuser, car la hausse des coûts d'emprunt pèse de plus en plus lourdement sur les concurrents les plus endettés, en particulier ceux qui s'appuient sur des opérations de cession-bail d'avions ou sur de nouveaux emprunts.

« Si vous devez emprunter de l'argent, les charges d'intérêts augmentent », a déclaré M. Watterson lors d'une interview. « Plus vos coûts sont élevés, plus votre taux de croissance est faible, et moins vous investissez dans les produits. »

Des bénéfices solides et un bilan sain, a-t-il ajouté, permettent à Southwest de continuer à investir alors que certains concurrents se sont mis en mode défensif.

Southwest évalue actuellement des produits autrefois associés aux compagnies aériennes traditionnelles — des salons d’aéroport aux vols transocéaniques en passant par des sièges plus confortables —, ce qui marque un changement potentiel par rapport à son modèle low-cost traditionnel. Les salons sont le projet le plus avancé, et une décision pourrait être prise cette année, a déclaré M. Watterson.

UN RÉSEAU DE FIDÉLITÉ COMME RÉSERVE

Shane Tackett, directeur financier d’Alaska Air, a déclaré que les compagnies aériennes ne disposant pas d’une forte fidélisation et de sources de revenus haut de gamme étaient confrontées à la plus grande pression après un quasi-doublement des prix du carburant depuis le début de la guerre en Iran.

« Certaines compagnies aériennes ont un modèle économique qui est vraiment mis à rude épreuve dans le contexte actuel », a-t-il déclaré.

Pour Alaska, la demande a jusqu’à présent tenu bon. Les réservations d’entreprises pour les 90 prochains jours ont augmenté de 20 % à 30 % par rapport à l’année précédente dans la plupart des zones géographiques et des secteurs d’activité, a déclaré M. Tackett, tandis que les hausses de tarifs devraient compenser la majeure partie de l’impact du carburant au second semestre. La consommation de trésorerie d’exploitation pourrait tomber à zéro ou devenir légèrement positive si la demande se maintient, a-t-il ajouté.

Cette résilience donne à Alaska la marge de manœuvre nécessaire pour continuer à développer ses ambitions en matière de long-courriers et de classe premium après son acquisition de Hawaiian Airlines. M. Tackett a déclaré que la compagnie aérienne prévoyait de moderniser les cabines des Airbus A330 d'

AIR.PA s de Hawaiian en y ajoutant des suites entièrement fermées et une classe économique premium internationale.

Néanmoins, le besoin d'emprunt d'Alaska souligne la pression exercée par la hausse des coûts du carburant. La compagnie aérienne a levé 1 milliard de dollars plus tôt cette année grâce à 500 millions de dollars de dette garantie et 500 millions de dollars de dette non garantie, sa première émission non garantie. M. Tackett a déclaré que l'opération avait été bien accueillie par les investisseurs et qu'Alaska ne prévoyait pas de lever davantage de liquidités ni de réduire ses dépenses d'investissement.

Il a ajouté que les marchés du crédit évaluaient les compagnies aériennes au cas par cas, écartant ainsi les craintes selon lesquelles le fait que plusieurs compagnies aériennes fassent appel aux marchés des capitaux entraînerait automatiquement une hausse des coûts de financement dans l’ensemble du secteur.

« Je ne pense pas qu’il y ait un avantage ou un coût de crédit qui s’applique à l’ensemble du secteur », a-t-il déclaré lors d’une interview. « Cela dépend vraiment de votre profil, de votre bilan et de votre capacité à générer des flux de trésorerie d’exploitation. »