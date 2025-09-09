La fintech sud-coréenne Toss se lance à l'assaut du monde en commençant par l'Australie, avec l'objectif d'émettre une stablecoin en won

La licorne fintech sud-coréenne Toss prévoit de lancer son application financière "tout-en-un" en Australie cette année et de l'étendre à d'autres marchés, et vise à émettre un stablecoin basé sur le won une fois que les réglementations le permettront, a déclaré la fondatrice et directrice générale Lee Seung-gun.

Toss a montré qu'une startup peut affronter les grandes banques et les courtiers, a déclaré la dentiste devenue entrepreneure, qui prévoit que la croissance à l'étranger finira par dépasser la croissance nationale.

"Nous avons prouvé en Corée qu'une startup peut rivaliser avec des acteurs bien établis", a déclaré Lee lors d'une interview mardi. "Un modèle similaire peut fonctionner à l'échelle mondiale, en particulier dans les pays où les utilisateurs jonglent avec plusieurs comptes bancaires ou applications fintech. Nous voulons les réunir en une seule expérience transparente."

Toss a attiré plus de 30 millions d'utilisateurs en Corée du Sud depuis sa création en 2015, a déclaré Lee. Sa première grande poussée à l'étranger sera en Australie, où un système bancaire fragmenté et des règles d'open-banking laissent de la place à une plateforme unique, a-t-il dit.

La fintech a mis en place une unité australienne qui prévoit de lancer des services bancaires et de paiement d'ici la fin de l'année. Elle étudie actuellement d'autres territoires, Singapour servant principalement de plaque tournante régionale plutôt que de marché de détail, a déclaré Lee.

"Notre vision à long terme n'est pas celle d'une autre holding financière, mais celle d'une société Internet mondiale fondée sur les services financiers", a-t-il déclaré.

Les spéculations sur une cotation aux États-Unis ont suivi Toss depuis qu'elle a atteint une évaluation de 7 milliards de dollars lors d'un tour de financement en 2022. Lee a refusé de commenter les objectifs de collecte de fonds, invoquant la réglementation, mais a déclaré que les conditions du marché décideraient de la cotation ou non de Toss.

Reuters a rapporté en juillet que Toss visait une cotation aux États-Unis au deuxième trimestre 2026 avec une valorisation de plus de 10 milliards de dollars. Selon certains observateurs du marché, l'évaluation pourrait dépasser les 15 milliards de dollars, ce qui ferait de l'introduction en bourse la plus importante aux États-Unis pour une entreprise sud-coréenne depuis 2021.

La licorne - une startup évaluée à plus d'un milliard de dollars - a été approchée par des fonds internationaux qui la considèrent comme l'une des rares fintechs à concrétiser le concept de super-application, a déclaré Lee, sans faire de commentaires sur les plans d'introduction en bourse potentiels.

Au niveau national, Toss est dans une "position parfaite" pour mener la création d'une forme numérique native du won coréen, a déclaré Lee, alors que le gouvernement travaille à l'introduction d'une législation visant à assurer une surveillance rigoureuse et la protection des consommateurs.

"Nous émettrons et distribuerons des stablecoins basés sur le won - je peux l'affirmer avec certitude", a déclaré Lee. Un stablecoin est une monnaie numérique dont la valeur est liée à un autre actif tel que le won.

Toss est en discussion régulière avec les autorités pour préparer l'infrastructure nécessaire, a déclaré Lee.