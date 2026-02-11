La fintech brésilienne Agibank lève 240 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse réduite aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit tout au long du processus)

Agibank a déclaré mercredi avoir levé 240 millions de dollars lors de son introduction en bourse à New York, la deuxième fintech brésilienne à faire appel aux marchés financiers américains au cours des dernières semaines.

La banque numérique basée à Sao Paulo a vendu 20 millions d'actions à 12 dollars chacune dans le cadre de son introduction en bourse réduite, par rapport à la dernière fourchette commercialisée de 12 à 13 dollars chacune.

Mardi, Agibank avait fortement réduit à la fois la taille de l'opération proposée et la fourchette de prix pour l'offre. L'introduction en bourse a évalué Agibank à 1,92 milliard de dollars, sur la base des actions en circulation énumérées dans son prospectus.

La fenêtre pour les entreprises brésiliennes pour entrer en bourse s'est ouverte en 2026 après un ralentissement de plusieurs années, mais les mauvaises transactions après le marché de la banque numérique PicPay PICS.O menacent de bloquer cet élan à court terme .

PicPay, contrôlée par la famille milliardaire Batista, est entrée en bourse à New York le mois dernier, marquant la première introduction en bourse d'une société brésilienne

depuis plus de quatre ans. L'action a plongé d'environ 20 % par rapport au prix de l'offre.

Agibank avait prévu d' entrer en bourse au Brésil en 2018 , mais elle a eu du mal à attirer les investisseurs au cours d'une année électorale volatile. Elle a ensuite choisi de poursuivre une cotation aux États-Unis.

Les origines de la société remontent à 1999, lorsque Marciano Testa - alors étudiant - a fondé Agiplan, qui se concentre sur les segments mal desservis.

Agibank s'attend à ce que son chiffre d'affaires total pour l'exercice clos le 31 décembre soit compris entre 10,55 milliards de reais (2,03 milliards de dollars) et 10,7 milliards de reais, contre 7,28 milliards de reais l'année précédente.

En 2024, le fonds d'investissement privé brésilien Lumina Capital Management a investi ‍400 millions de reais dans Agibank pour une valeur de 9,3 milliards de reais.

Agibank devrait commencer à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole "AGBK" dans le courant de la journée de mercredi.

Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citigroup sont les coordinateurs mondiaux de l'offre.

(1 $ = 5,1961 reais)