La Finlande ouvre une enquête pénale sur le défrichage de terrains destiné au centre de données de Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La police mène une enquête sur le site de Tuike Finland, une filiale de Google

* La police évoque d'éventuelles lacunes en matière de drainage et de gestion de l'eau

* L'autorité de régulation a ordonné l'arrêt du déboisement en octobre

* Google affirme qu'il coopérera à l'enquête

* Le gouvernement soutient la construction de centres de données

(Ajout d'une déclaration du porte-parole de Google aux paragraphes 4 et 11)

par Essi Lehto et Elviira Luoma

La police finlandaise a déclaré jeudi avoir ouvert une enquête pénale sur des infractions présumées à la législation environnementale sur le chantier d'un futur centre de données Google dans le nord de la Finlande.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un plan annoncé le mois dernier par Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , visant à investir 15 milliards de dollars dans des infrastructures d'intelligence artificielle en Finlande, ce que la société américaine a qualifié de plus gros investissement en Europe.

Les autorités ont indiqué que Tuike Finland, une filiale de Google, elle-même filiale d'Alphabet, avait procédé au déboisement et au drainage d’un site prévu près de la ville de Muhos avant que les études d’impact environnemental requises par la législation finlandaise n’aient été menées à bien.

Un porte-parole de Google a déclaré que l’entreprise coopérerait avec l’enquête policière et continuerait à veiller au respect de la réglementation sur ses sites.

ENQUÊTE POLICIÈRE SUR LE DRAINAGE ET LA GESTION DE L'EAU

"Nous enquêtons pour déterminer si les activités de l’entreprise ont enfreint la loi sur l’eau et entraîné des dommages environnementaux", a déclaré à Reuters le commissaire Kari Pakanen, ajoutant qu’une condamnation pourrait entraîner une amende pour l’entreprise.

M. Pakanen n’a pas souhaité préciser si des personnes pourraient être visées par l’enquête.

Selon un communiqué de la police, les premières informations ont révélé des ambiguïtés et des lacunes dans le drainage et la gestion de l’eau sur le site de Tuike. La police a précisé qu’elle ferait le point en décembre, mais que l’enquête se prolongerait jusqu’en 2027.

Le 6 octobre, l’Agence finlandaise de surveillance de l’environnement (LVV), chargée de contrôler les autorisations et les évaluations environnementales, a ordonné à Google de suspendre les travaux préparatoires modifiant l’environnement à Muhos ainsi que sur un autre site.

C’est à l’autorité de régulation LVV qu’il revient de se prononcer sur l’octroi d’éventuels permis permettant de reprendre les travaux sur les sites des centres de données, a précisé M. Pakanen.

Un porte-parole de la LVV a indiqué qu'il était difficile de savoir combien de temps il faudrait avant que l'agence n'accorde les autorisations nécessaires.

"Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement et les collectivités locales finlandaises sur les infrastructures depuis plus d’une décennie, et nous répondons activement aux demandes de la LVV et des autres autorités", a déclaré le porte-parole de Google.

L'ATTRACTIVITÉ DE LA FINLANDE POUR LES INVESTISSEMENTS DANS LES CENTRES DE DONNÉES

Le climat frais de la Finlande, son électricité à faible empreinte carbone et le soutien du gouvernement aux projets d’IA ont contribué à faire de ce pays l’une des principales destinations européennes pour les investissements dans les centres de données ces dernières années.

La Finlande, d’une superficie comparable à celle de l’Allemagne mais comptant moins de 6 millions d’habitants, a connu une opposition moins virulente à la construction de centres de données que d’autres pays, notamment aux États-Unis.

Les centres de données dédiés à l’IA comptent parmi les principaux moteurs d’une hausse prévue pouvant atteindre 40% de la consommation d’électricité en Finlande dans les années à venir, si tous les projets de raccordement au réseau approuvés sont menés à bien, a indiqué l’opérateur de réseau Fingrid.

Les investissements prévus par Google en Finlande comprennent des centres de données, des améliorations du réseau électrique ainsi que des projets liés aux énergies propres et aux batteries destinés à alimenter des services tels que Gemini, Search, Maps et YouTube.

Soutenant le projet de Google, le Premier ministre finlandais Petteri Orpo a déclaré le mois dernier que cet accord constituerait un coup de pouce pour l’économie, minimisant les craintes selon lesquelles il absorberait l’énergie et ferait grimper les prix de l’électricité.

Le cabinet du Premier ministre n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.