La filiale texane d'AEP obtient un prêt pouvant atteindre 3,26 milliards de dollars américains pour renforcer le réseau électrique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte des précisions sur les coûts et les raisons justifiant la mise en place de lignes électriques à haute tension aux paragraphes 3 et 4)

* AEP prévoit de financer près de 100 projets de réseau électrique à travers le Texas grâce à un prêt

* Selon le ministère de l’Énergie, ces projets comprennent environ 2 800 miles de nouvelles infrastructures de transport d’électricité

* Ce prêt permettra de répondre à la demande en électricité des centres de données et des secteurs de la production pétrolière et gazière

* L'administration Trump a supprimé en 2025 un prêt destiné à un projet de transport d'électricité éolienne et solaire

par Pooja Menon et Timothy Gardner

American Electric Power AEP.O a annoncé mercredi avoir obtenu un prêt pouvant atteindre 3,26 milliards de dollars auprès du ministère américain de l’Énergie afin de renforcer le transport d’électricité sur le réseau texan.

La consommation d’électricité aux États-Unis, qui a atteint son deuxième record annuel consécutif en 2025, devrait encore augmenter en 2026 et 2027, sous l’impulsion des centres de données, de l’intelligence artificielle et de l’électrification des véhicules et des appareils électroménagers, selon l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Pour la première fois depuis environ 60 ans, le réseau texan augmente la tension sur les lignes électriques à longue distance afin de réduire la congestion et de répondre à la demande croissante provenant des gisements pétroliers du Permien et d’autres régions. AEP et d’autres compagnies d’électricité américaines font pression sur les régulateurs pour qu’ils approuvent davantage de lignes de 765 kilovolts, capables de fournir jusqu’à six fois la capacité d’une seule ligne de 345 kV.

Mais certains craignent que les consommateurs d’électricité ne doivent payer des milliards de dollars pour des infrastructures construites afin de répondre à une demande en électricité qui pourrait ne jamais se concrétiser pleinement. Le plan d’extension du réseau de transport pourrait imposer près de 100 milliards de dollars de coûts sur toute la durée de vie des installations aux consommateurs texans et entraîner des pertes immobilières irréversibles pour des milliers de propriétaires fonciers, selon les estimations de juin de la Texas Public Policy Foundation, un organisme non partisan. Le retour sur investissement des lignes électriques à longue distance peut s’étaler sur 30 à 40 ans.

AEP Texas a déclaré que ce financement fédéral devrait permettre aux clients d’économiser environ 685 millions de dollars sur 30 ans et de financer près de 100 projets à travers le Texas visant à renforcer la fiabilité du réseau.

Le ministère américain de l’Énergie (DOE) a précisé que le prêt accordé par l’Office of Energy Dominance Financing, anciennement connu sous le nom de Loan Programs Office, financera des projets comprenant notamment le remplacement des câbles existants de faible capacité par des conducteurs de pointe – un processus appelé “reconductoring” – ainsi que la construction de nouvelles infrastructures de transport d’électricité s’étendant sur environ 2 800 miles (4 500 km).

Ces projets permettront de doubler la capacité de transport d’électricité des infrastructures modernisées, de réduire les coupures de courant et de raccorder de nouvelles centrales électriques et sources de production d’électricité au réseau, a précisé le ministère.

Il a ajouté que ces projets contribueront à répondre à la demande en électricité des centres de données, du secteur manufacturier et de l’exploitation du pétrole et du gaz naturel dans le bassin permien, premier producteur national de ces combustibles fossiles.

Il y a près d’un an, l’administration du président Donald Trump a supprimé une garantie de prêt conditionnelle de 4,9 milliards de dollars destinée au projet de transport d’électricité “Grain Belt Express”, visant à acheminer l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne et solaire du Kansas vers des villes du Midwest et de l’Est. Les agriculteurs s’étaient opposés à ce projet, lancé par l’administration de l’ancien président Joe Biden, car celui-ci avait déposé des dizaines de demandes d’expropriation auprès des propriétaires fonciers.

AEP Texas a également indiqué avoir signé des lettres d’accord prévoyant de répondre à une nouvelle demande d’électricité potentielle pouvant atteindre 41 gigawatts, appelée “nouveaux ajouts de charge”, d’ici 2030.