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La filiale texane d'AEP obtient un prêt du ministère américain de l'Énergie d'un montant maximal de 3,26 milliards de dollars
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Electric Power AEP.O a annoncé mercredi que sa filiale texane avait conclu un accord portant sur un prêt d'un montant maximal de 3,26 milliards de dollars accordé par le ministère américain de l'Énergie afin de contribuer au financement d'investissements dans les infrastructures.

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