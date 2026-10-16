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La filiale russe d'Ontex placée sous le contrôle de Moscou
information fournie par Zonebourse 16/10/2026 à 13:38

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Ontex Group annonce qu'en vertu d'un décret présidentiel russe daté du 15 octobre, sa filiale en Russie a été placée sous administration provisoire. Dans le cadre de cette procédure, un administrateur provisoire nommé par le gouvernement russe a pris le contrôle opérationnel d'Ontex Russia.

Ontex Russia emploie actuellement environ 350 personnes et exploite un site de production à Noginsk ainsi qu'un bureau commercial à Moscou. Elle représente environ 5% du chiffre d'affaires total d'Ontex et 7 à 8% de son EBITDA ajusté selon les règles de consolidation IFRS, mais sa contribution à la trésorerie du groupe reste limitée.

Le fabricant belge de produits d'hygiène personnelle ajoute qu'il examine actuellement la situation et qu'il "envisagera les mesures appropriées pour protéger ses actifs et assurer la continuité des activités d'Ontex Russia, dans l'intérêt de ses salariés et des autres parties prenantes".

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