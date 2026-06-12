La filiale indonésienne Danantara lève 1,5 milliard de dollars alors que son premier emprunt obligataire en dollars suscite une forte demande

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* Selon Danantara, les commandes ont atteint un pic d'environ 4,6 milliards de dollars

* Les rendements finaux ont baissé de 35 points de base par rapport aux prévisions

* La vente teste la demande alors que les investisseurs surveillent les risques liés à l'Indonésie

(Ajout de commentaires d'analystes, de détails sur la répartition des investissements, de la déclaration de Danantara et du contexte du marché tout au long de l'article) par Yantoultra Ngui, Rae Wee et Tom Westbrook

Une filiale du fonds souverain indonésien Danantara a levé 1,5 milliard de dollars lors de sa première émission obligataire en dollars américains, suscitant une forte demande mondiale lors d'un test très suivi de l'appétit des investisseurs pour les actifs du pays en période de tensions sur les marchés.

Danantara Investment Management a vendu 750 millions de dollars d'obligations à cinq ans et 750 millions de dollarsd'obligations à dix ans, selon une fiche de conditions consultée par Reuters vendredi matin.

Le carnet d'ordres a atteint un pic d'environ 4,6 milliards de dollars, a déclaré Danantara vendredi , soulignant la « forte confiance » des marchés financiers internationaux, qui, selon elle, devrait également renforcer la confiance des investisseurs nationaux envers son cadre institutionnel.

Jeudi, Reuters avait rapporté , citant trois sources proches du dossier, que Danantara cherchait à lever environ 1 milliard de dollars, répartis à parts égales entre les deux échéances.

Les obligations à cinq ans ont été fixées à un taux de 5,35 %, tandis que celles à dix ans ont été fixées à un taux de 5,95 %. La forte demande a permis à la société de réduire les taux finaux de 35 points de base par rapport aux indications de prix initiales.

Winson Phoon, analyste en titres à revenu fixe chez Maybank à Singapour, a déclaré que l'opération constituait « un résultat honorable » compte tenu des difficultés nationales et de l'expérience limitée de Danantara, qui est une entité relativement nouvelle.

« En fin de compte, son importance stratégique pour l'administration pèse davantage », a déclaré M. Phoon, ajoutant que la tarification semblait raisonnable, à environ 10 à 20 points de base au-dessus de la courbe des obligations souveraines indonésiennes en dollars.

Les détails de l'allocation finale consultés par Reuters ont montré que la tranche à cinq ans avait attiré plus de 1,45 milliard de dollars de commandes, dont 175 millions de dollars provenant des co-chefs de file, provenant de 68 comptes. Les investisseurs américains ont acheté 38 %, ceux d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (, EMEA) 41 % et ceux d'Asie 21 %. Les gestionnaires d'actifs et de fonds ont pris 82 % de la tranche.

La tranche à 10 ans a attiré plus de 1,35 milliard de dollars de commandes, dont 240 millions de dollars provenant des co-chefs de file, provenant de 63 comptes. Les investisseurs américains ont acheté 52 %, ceux de la zone EMEA 31 % et ceux d’Asie 17 %. Les gestionnaires d’actifs et de fonds ont pris 72 %, tandis que les assureurs et les fonds de pension ont pris 25 %.

Cette vente constituait un test décisif de l'appétit des investisseurs étrangers pour les actifs indonésiens, à un moment où ceux-ci s'inquiétaient de la forte chute de la roupie, des politiques populistes du président Prabowo Subianto et du rôle croissant de Danantara dans l'économie .

La Banque d'Indonésie a relevé mardi son taux directeur de 25 points de base dans le cadre d'une décision hors cycle inhabituelle , le portant à 5,50 % afin de stabiliser la roupie après que la devise eut atteint une série de plus bas historiques.

Les actions de Jakarta .JKSE ont chuté de 30,1 % depuis le début de l'année, tandis que les investisseurs attendent une révision clé de l'accessibilité du marché indonésien par MSCI, prévue plus tard ce mois-ci.

Andrew Wong, directeur général de la recherche sur le crédit chez OCBC, a déclaré que les investisseurs semblaient se concentrer sur « la probabilité d’un soutien implicite compte tenu des liens étroits entre Danantara et le gouvernement ».

Danantara a été lancée par Prabowo en février 2025 et lui rend directement compte.

Danantara Investment Management utilisera le produit de l'émission à des fins générales, notamment pour des investissements et le refinancement de la dette existante, selon la fiche de conditions.

Citigroup C.N , DBS DBSM.SI , HSBC HSBA.L , Mandiri Securities et Standard Chartered STAN.L ont agi en tant que co-teneurs de livre et co-chefs de file pour cette opération.