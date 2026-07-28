La FIFA envisagerait de céder une partie de ses parts par l'intermédiaire d'une nouvelle entité de 20 milliards de dollars, selon une source

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La FIFA prévoit de céder une participation minoritaire significative dans une nouvelle entité commerciale évaluée à environ 20 milliards de dollars, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier.

L'instance dirigeante du football mondial travaille avec des banquiers de JPMorgan pour lever plusieurs milliards de dollars en faisant appel à des investisseurs externes qui prendraient jusqu'à 20 % du capital de la nouvelle entité, a précisé la source, ajoutant que l'ancien directeur général de Liberty Media

FWONA.O , Greg Maffei, avait été impliqué en tant que conseiller commercial dans la création de cette entreprise de la FIFA.

La FIFA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

C’est le Financial Times qui a été le premier à faire état de cette cession de parts.