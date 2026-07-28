 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FIFA envisagerait de céder une partie de ses parts par l'intermédiaire d'une nouvelle entité de 20 milliards de dollars, selon une source
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 16:27
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Echo Wang

La FIFA prévoit de céder une participation minoritaire significative dans une nouvelle entité commerciale évaluée à environ 20 milliards de dollars, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier.

L'instance dirigeante du football mondial travaille avec des banquiers de JPMorgan pour lever plusieurs milliards de dollars en faisant appel à des investisseurs externes qui prendraient jusqu'à 20 % du capital de la nouvelle entité, a précisé la source, ajoutant que l'ancien directeur général de Liberty Media

FWONA.O , Greg Maffei, avait été impliqué en tant que conseiller commercial dans la création de cette entreprise de la FIFA.

La FIFA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

C’est le Financial Times qui a été le premier à faire état de cette cession de parts.

Sport

Valeurs associées

LIBERTY FORMUL RG-A
93,2600 USD NASDAQ +3,34%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump montant à bord d'Air Force One à l'aéroport d'Oakland County International (Michigan), le 27 juillet 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Boeing en perte à cause des futurs Air Force One mais l'horizon semble dégagé
    information fournie par AFP 28.07.2026 18:36 

    L'horizon semble enfin se dégager pour Boeing, après plusieurs années de crises dues à moult problèmes de qualité de sa production mais le constructeur américain continue de pâtir des erreurs du passé. "Nous continuons d'avancer dans la bonne direction et nous ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky repart de la Maison Blanche après sa rencontre avec le président américain Donald Trump, à Washington, le 28 juillet 2026 ( AFP / Alex WROBLEWSKI )
    Zelensky et Trump ont évoqué la production de missiles Patriot par l'Ukraine
    information fournie par AFP 28.07.2026 18:24 

    Volodymyr Zelensky a salué mardi une "bonne rencontre" avec Donald Trump à la Maison Blanche lors de laquelle ils ont évoqué la possibilité pour l'Ukraine de produire des intercepteurs Patriot, vitaux pour la défense antiaérienne de Kiev. "Le président et moi avons ... Lire la suite

  • Le Celtic lâche 13 millions pour un attaquant de Bodø/Glimt
    Le Celtic lâche 13 millions pour un attaquant de Bodø/Glimt
    information fournie par So Foot 28.07.2026 18:20 

    Bodø boude le départ de son attaquant. En pleine saison, le leader du championnat norvégien Bodø/Glimt vend son avant-centre Kasper Høgh pour 11 millions de livres sterling (12,8 millions d’euros) plus des bonus au Celtic, selon des chiffres rapportés par Sky Sports ... Lire la suite

  • cuve de méthaniers (Crédit: / crédit photo gtt)
    GTT-CA en baisse de 0,4% au S1, annonce un acompte sur dividende
    information fournie par Reuters 28.07.2026 18:17 

    Gaztransport et Technigaz (GTT) GTT.PA a fait état mardi d'un recul de 0,4% sur un an de son chiffre d'affaires au premier semestre, qui ressort à 387,3 millions d'euros, le groupe citant la baisse du nombre de méthaniers en cours de construction sur la période ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 458,78 +0,63%
Pétrole Brent
82,78 -5,73%
SOITEC
99,38 -7,16%
2CRSI
25,72 -4,74%
LVMH
470,3 +0,75%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank