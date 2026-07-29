L’UEFA dénonce l’ultimatum d’Infantino
À Nyon, les gants sont tombés. Moins de 24 heures après sa première sortie contre le projet de Gianni Infantino, l’UEFA a publié un nouveau communiqué encore plus salé. L’instance européenne réagit cette fois à la date limite fixée aux fédérations : soutenir le projet de la FIFA avant le 19 septembre ou voir disparaître la proposition de versement exceptionnel. « Cela dit tout ce que vous devez savoir sur ce plan », lâche l’UEFA. Difficile de faire plus clair.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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