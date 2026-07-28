La Fifa envisage de céder une part via une entité de $20 mds selon une source

La Fédération internationale de football (Fifa) envisage de céder une participation minoritaire importante dans une nouvelle entité commerciale évaluée à environ 20 milliards de dollars (17,6 milliards d'euros), a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier.
L'instance dirigeante du football mondial travaille ainsi avec JPMorgan en vue de lever plusieurs milliards de dollars en faisant appel à des investisseurs externes qui prendraient jusqu'à 20% du capital de l'entité, a précisé la source.
Cette dernière a ajouté que l'ancien directeur général de Liberty Media, Greg Maffei, avait participé en tant que conseiller commercial à la création de cette entreprise de la Fifa
La Fifa n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Thrive Eternal, une nouvelle véhicule d'investissement lancée par la société de capital-risque Thrive Capital, devrait être l'un des principaux investisseurs de cette entité, a poursuivi la source.
Thrive Eternal a pris cette année une participation minoritaire dans les Giants de San Francisco, une équipe de baseball américaine.
Ce véhicule a été fondé par Joshua Kushner, le frère de Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump. L'ancien directeur général de Walt Disney, Bob Iger, occupe le poste de conseiller de cette entité.
Le Financial Times a le premier à fait état de ce projet de la Fifa.
(Echo Wang, Version française Benoit Van Overstraeten)
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