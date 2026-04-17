La fermeture d'une usine d'instruments de musique dans l'Ohio est une promesse de Trump qui tombe à plat

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* Les travailleurs tentent en vain de sauver une usine de l'Ohio en faisant publiquement pression sur John Paulson, allié de Trump

* La production d'instruments en cuivre va être délocalisée en Chine pour réduire les coûts

* Un républicain local estime que cette mesure va à l'encontre des principes de "l'Amérique d'abord" et pourrait nuire au parti lors des élections

(Plus de détails) par Nathan Layne

Lorsque Keith Czika a appris que l'usine d'instruments en laiton où il travaillait depuis près de 18 ans allait fermer et que son emploi allait être transféré en Chine, cet Ohioan de 62 ans s'est concentré sur ce qu'il considérait comme une source d'influence: le propriétaire ultime de l'usine, l'investisseur milliardaire John Paulson, un proche allié du président Donald Trump.

Ayant voté trois fois pour Trump , M. Czika a émis l'idée, début janvier, avec ses collègues du syndicat, d'interpeller publiquement M. Paulson pour tenter de sauver l'usine Conn Selmer. La stratégie consistait à faire pression sur M. Paulson en liant la fermeture à la promesse de M. Trump de relancer l'industrie manufacturière américaine. Au cours de la campagne 2024, M. Paulson avait critiqué les entreprises américaines pour avoir délocalisé des emplois.

Mais la campagne publique des Travailleurs unis de l'automobile - comprenant un rassemblement au cours duquel des responsables locaux ont dénoncé M. Paulson, des vidéos sur les réseaux sociaux et une pétition en ligne adressée à la Maison Blanche pour demander l'intervention de M. Trump - n'a pas permis d'éviter la fermeture de l'usine. L'usine d'Eastlake, dans l'Ohio, devrait fermer ses portes à la fin du mois de juin, entraînant la perte de 150 emplois.

Conn Selmer, le plus grand fabricant américain d'instruments de musique, va transférer en Chine la production de tubas, de sousaphones et de certains cors d'harmonie, a déclaré le directeur général John Fulton aux travailleurs en janvier, selon une vidéo examinée par Reuters. Ces instruments représentent la quasi-totalité de la production de l'usine d'Eastlake.

L'échec de cette tentative souligne le pouvoir politique limité des cols bleus, qui constituent une partie essentielle de la base de M. Trump, même lorsque leurs revendications font écho à son programme populiste "America First" (l'Amérique d'abord).

Il met également en lumière les risques électoraux encourus par les républicains à l'approche des élections de mi-mandat de novembre . Trump et ses alliés ont du mal à maintenir la coalition d'électeurs qui l'a porté à la victoire en 2024. La cote de popularité du président a chuté en raison de la hausse des prix , d'une guerre impopulaire en Iran , et d'attaques verbales contre le pape Léon , qui compte parmi ses fidèles de nombreux partisans catholiques de Trump.

"La raison pour laquelle Paulson a pris la décision d'aller en Chine me dépasse à ce stade. La Chine, d'une part, est un ennemi économique des États-Unis", a déclaré M. Czika.

La colère de M. Czika à l'égard de M. Paulson reflète le malaise plus général des électeurs de la classe ouvrière quant à l'orientation de l'économie et à la place qu'ils y occupent. L'emploi dans l'industrie manufacturière américaine a diminué d'environ 100 000 emplois depuis l'investiture de M. Trump en janvier 2025, selon les données du Bureau of Labor Statistics (Bureau des statistiques du travail).

La Maison Blanche n'a pas répondu à une demande de commentaire.

RISQUE POLITIQUE POUR LES RÉPUBLICAINS

Dans des entretiens avec Reuters, une douzaine de travailleurs de Conn Selmer ont parlé d'un sentiment de perte par rapport à des emplois dont ils étaient fiers, assemblant et polissant des instruments utilisés par tous, des groupes de musique des lycées aux musiciens professionnels, et se sont inquiétés d'avoir du mal à trouver un travail aussi gratifiant ou aussi bien rémunéré.

Conn Selmer, qui a refusé de commenter cet article, a déclaré en janvier qu'elle transférerait la production de cors professionnels d'Eastlake vers une usine existante de l'Indiana et qu'elle restait "profondément attachée à la fabrication aux États-Unis." Si le communiqué mentionnait la délocalisation du reste de la production d'instruments, il ne mentionnait pas la Chine.

John Plecnik, commissaire républicain du comté de Lake, qui comprend Eastlake, a prévenu que son parti risquait de perdre le soutien des travailleurs syndiqués avant le mois de novembre.

"MAGA est synonyme de "priorité aux emplois américains"", a déclaré M. Plecnik. "Si nous ne tenons pas notre promesse de protéger les emplois, je ne les blâmerai pas de retourner voter démocrate."

Sur les six travailleurs interrogés par Reuters qui ont déclaré soutenir Trump en 2024, cinq ont dit qu'ils prévoyaient toujours de voter pour des candidats républicains en novembre. Seule une ouvrière a déclaré que sa colère face à la fermeture de l'usine l'amènerait probablement à ne pas participer aux prochaines élections.

LA PROMESSE DE TRUMP DE RELANCER L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE NE S'EST PAS CONCRÉTISÉE

M. Paulson a joué un rôle central dans la campagne de M. Trump pour 2024, en organisant une collecte de fonds à son domicile de Palm Beach en avril, qui a permis de récolter environ 50,5 millions de dollars. Quelques mois plus tard, il a publiquement repris un thème central de la campagne populiste de Trump.

"Nous ne pouvons pas tolérer que des producteurs américains ferment des usines américaines et délocalisent. Nous devons protéger les emplois américains et l'industrie manufacturière américaine", a déclaré M. Paulson à CNBC en septembre 2024.

M. Paulson, dont la société d'investissement possède la société mère de Conn Selmer, Steinway Musical Instruments, n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Lors de sa campagne électorale, M. Trump a promis que la relance de l'industrie manufacturière serait "rapide et magnifique" et, lorsqu'il a imposé des droits de douane considérables aux partenaires commerciaux des États-Unis en avril dernier, il a prédit que ces droits de douane permettraient aux usines de "revenir en force".

Mais les droits de douane sur les instruments en cuivre fabriqués en Chine - actuellement de 20,4 % - n'ont pas découragé Conn Selmer, qui suit ses rivaux qui ont délocalisé leur production en Chine il y a plusieurs années pour réduire le coût de la main-d'œuvre.

Lors de la réunion de janvier, M. Fulton, directeur général de Conn Selmer, a déclaré aux travailleurs qu'ils devraient trouver 13 millions de dollars d'économies pour sauver l'usine.

À la mi-mars, les travailleurs se sont rassemblés dans une salle de la Légion américaine faiblement éclairée, où ils ont été informés des indemnités de licenciement qu'ils allaient recevoir.

Pour Annette Dombrowski, qui s'était mariée dans cette même salle 43 ans plus tôt, la fermeture de l'usine était profondément personnelle. Après la réunion sur les indemnités de licenciement, elle a retenu ses larmes en décrivant son anxiété quant à la possibilité de trouver un emploi pour compléter un chèque de sécurité sociale mis à mal par une inflation persistante.

"Je pense que toute l'Amérique est merdique en ce moment", a déclaré cette femme de ménage de 64 ans. "Je commence à regretter d'avoir voté pour Trump", a-t-elle ajouté, précisant qu'elle ne voterait probablement pas en novembre.

M. Czika estime que les droits de douane pourraient, à terme, contribuer à relancer l'industrie manufacturière américaine, arguant que les entreprises américaines peuvent être compétitives sur le plan de la qualité même si elles ne peuvent rivaliser avec la Chine en ce qui concerne le coût de la main-d'œuvre. En attendant, son soutien à M. Trump est fort, mais pas inconditionnel.

"Si vous tenez vos promesses, tout ira bien", a-t-il déclaré. "Si vous ne le faites pas, ce sera un problème. L'Amérique d'abord. Ramenez l'industrie manufacturière."