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La FERC autorise l'introduction de gaz combustible dans le train de production n° 7 de Corpus Christi LNG
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 19:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une autorité américaine de régulation du secteur de l’énergie a approuvé vendredi la demande de Corpus Christi Liquefaction (CCL) visant à introduire du gaz combustible et de l’huile chaude dans le train de production n° 7 de moyenne capacité, ce qui constitue une nouvelle étape vers la mise en service du dernier train du projet de phase 3 de la société.

L'extension de phase 3 de l'usine d'exportation de GNL de Corpus Christi de la société américaine Cheniere Energy LNG.N au Texas, comprend sept trains de liquéfaction de taille moyenne conçus pour ajouter plus de 10 millions de tonnes de capacité de production par an.

La Commission fédérale de régulation de l’énergie (FERC) a ajouté que CCL devait se conformer à toutes les conditions restantes applicables, ainsi qu’aux procédures stipulées dans ses précédents dossiers.

Cette autorisation ne confère pas à CCL le droit de construire, de mettre en service ou d’introduire des fluides dangereux dans d’autres installations du projet au sein du terminal de GNL, a précisé l’autorité de régulation américaine.

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