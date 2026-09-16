La Federalist Society et l'université d'Austin s'associent pour lancer un nouveau programme de droit

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par Karen Sloan

L’université d’Austin — un établissement texan créé il y a cinq ans , qui se présente comme une oasis de liberté d’expression et de liberté académique dans l’enseignement supérieur américain — collabore avec la Federalist Society, une association conservatrice , afin de lancer un programme de licence en droit que ses dirigeants espèrent transformer en faculté de droit après avoir reçu un don de 11 millions de dollars, a déclaré mercredi son président à Reuters.

Le président de l’université, Carlos Carvalho, a déclaré que cette influente association d’avocats, qui dispose de sections dans de nombreuses facultés de droit américaines, contribuera à l’élaboration d’un programme d’études de droit mettant l’accent sur la Constitution, les règles et la liberté individuelle.

« Ce lien avec la Federalist Society est important », a-t-il ajouté.

L’UATX, nom sous lequel est connue cette université gratuite , a ouvert ses portes aux étudiants en 2024 et affirme fonder ses décisions d’admission uniquement sur le mérite. Parmi ses administrateurs fondateurs figurent Bari Weiss, fondatrice du site d’information Free Press et rédactrice en chef de CBS News depuis l’année dernière, ainsi que Joe Lonsdale, cofondateur de Palantir.

La Federalist Society n’a pas répondu mercredi à une demande de commentaire concernant son rôle dans ce nouveau programme de droit.

Elle préparera les étudiants à intégrer les meilleures écoles de droit en leur proposant une formation juridique rigoureuse au cours de leurs dernières années d’études ainsi que des opportunités de formation pratique, a déclaré M. Carvalho.

Il a indiqué qu’une faculté de droit délivrant un J.D. — l’université ne propose pas encore de programmes de deuxième cycle — pourrait voir le jour dès 2028, même s’il a qualifié ce calendrier d’« ambitieux ».

M. Carvalho et le président de la Federalist Society, Sheldon Gilbert, ont dévoilé ce don et ces projets mardi lors d’un discours prononcé à l’occasion de la Journée de la Constitution à l’ , en présence de James Ho, juge à la cour d’appel fédérale . En 2022, ce juge avait déclaré qu’il n’embaucherait pas de diplômés de la faculté de droit de Yale comme greffiers, en signe de protestation contre la « culture de l’annulation » et l’intolérance envers les points de vue conservateurs. Il a par la suite étendu son boycott des greffiers aux diplômés des facultés de droit de Stanford et de Columbia.

Ce don de 11 millions de dollars provient de Gail Jaquish, fondatrice du cabinet de recherche comportementale Jurix Inc., et de son mari Steven Kenninger, fondateur de la société d’investissement privée QMO. M. Kenninger est un ancien élève de la faculté de droit de Stanford. Mercredi, le couple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires transmise par l’intermédiaire de leur fondation.

M. Carvalho a déclaré que les récentes modifications apportées aux règles d’octroi des licences d’avocat au Texas figuraient parmi les facteurs qui ont incité l’UATX à ajouter le droit à son offre de formation de premier cycle et à envisager la création d’une faculté de droit.

La Cour suprême du Texas a mis fin, en début d’année, à sa dépendance vis-à-vis de l’American Bar Association pour l’accréditation des facultés de droit et a établi à la place sa propre liste d’établissements dont les diplômés sont autorisés à exercer dans l’État. M. Carvalho a déclaré que ce changement pourrait faciliter l’obtention d’une licence d’exercice pour les diplômés d’une future faculté de droit de l’UATX.

Pour en savoir plus:

Le Texas devient le premier État à mettre fin au rôle de l’ABA dans l’admission des avocats

Des juges conservateurs étendent leur boycott des greffiers à Stanford après un discours perturbé

Reportage supplémentaire de Nate Raymond