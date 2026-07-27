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La Fed s'apprête à remettre les hausses de taux sur la table
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 20:43
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La Réserve fédérale devrait laisser mercredi son taux directeur inchangé entre 3,50% et 3,75%, mais la décision pourrait surtout préparer le terrain à un nouveau cycle de resserrement monétaire dès septembre. Le marché n'écarte d'ailleurs plus totalement une surprise, puisqu'il attribue désormais environ une chance sur trois à une hausse de taux dès cette semaine.

L'inflation relativement clémente de juin devrait permettre à Kevin Warsh de temporiser, alors que plusieurs membres du FOMC réclament davantage de preuves avant de conclure que la désinflation est durable. Le statu quo devrait néanmoins s'accompagner de dissidents en faveur d'une hausse, notamment Beth Hammack et Lorie Logan qui ont récemment jugé la politique monétaire insuffisamment restrictive.

Le principal enjeu résidera donc dans la formulation du communiqué, la Fed pouvant renforcer son engagement à agir pour restaurer la stabilité des prix sans fournir de trajectoire explicite, conformément à la volonté de Warsh de réduire la "forward guidance".

La banque centrale conserve d'autant plus de latitude que le marché du travail résiste. Le taux de chômage est retombé à 4,2% en juin et les nouvelles inscriptions au chômage ont chuté à 187 000 mi-juillet, leur plus bas niveau depuis 1969.

Pour les investisseurs, le message devrait ainsi être plus important que la décision. Un statu quo accompagné d'un biais restrictif renforcerait les anticipations d'une hausse des taux en septembre. Surtout que les risques inflationnistes restent orientés à la hausse avec les nouveaux droits de douane souhaités par l'administration Trump, les tensions autour du détroit d'Ormuz et la transmission du choc pétrolier du printemps.

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