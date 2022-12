La Fed reste ferme car l’inflation n’est pas encore maîtrisée

Flash du 19 décembre 2022 - Amundi

Tout ce qu'il faut savoir sur les dernières décisions de la Fed.

Le comité de politique monétaire (FOMC) de la Réserve fédérale américaine (Fed) s'est réuni les 13 et 14 décembre et a décidé de relever le taux des fonds fédéraux de 50 points de base (pb) pour le porter dans une fourchette comprise entre 4,25 et 4,50%, mettant ainsi fin à la série de hausses de 75 pb qui a caractérisé toutes les dernières réunions. Le ralentissement des hausses de taux était largement conforme aux attentes des marchés.

La banque centrale américaine a globalement conservé un ton sévère (« hawkish ») et a souligné que la réduction de l'ampleur des hausses de taux ne signifie pas la fin du resserrement de la politique monétaire, dans un contexte de poursuite de la lutte contre l'inflation. Le ralentissement des hausses de taux tient compte des resserrements successifs de la politique monétaire et du laps de temps nécessaire à leurs répercussions sur l'activité économique.

