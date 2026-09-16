La Fed reprend son cycle de hausse des taux face à une inflation toujours élevée

La Réserve fédérale a relevé ses taux de 25 points de base, portant sa fourchette cible à 3,75%-4,00%, une décision conforme aux attentes après près de deux ans de statu quo. Le mouvement a été adopté à l'unanimité, alors que seuls Beth Hammack, Neel Kashkari et Lorie Logan réclamaient déjà une hausse similaire lors de la précédente réunion de juillet.

Les nouvelles projections du FOMC confirment par ailleurs un biais plus restrictif sur la trajectoire des taux. Le taux directeur médian est désormais attendu à 4,1% fin 2026, contre 3,8% en juin, ce qui implique une nouvelle hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année. Il resterait ensuite à 4,1% en 2027, avant de refluer à 3,9% en 2028 puis à 3,6% en 2029.

Le ton du communiqué s'est également durci. La Fed juge toujours que l'activité progresse à un rythme "solide", mais souligne désormais la résilience des dépenses intérieures et qualifie l'investissement des entreprises de "robuste". Le marché du travail ne montre parallèlement pas de faiblesse marquée aux yeux de la banque centrale, puisque les créations d'emplois évoluent toujours au même rythme que la population active et que le taux de chômage a "peu changé". Sur l'inflation, la Fed indique désormais simplement qu'elle "reste élevée", abandonnant la référence précédente aux chocs d'offre et à l'énergie, tout en précisant que la hausse de mercredi doit permettre un retour "plus rapide" vers l'objectif de 2%.

Le ralliement de Kevin Warsh à une hausse de taux est enfin notable, alors qu'il avait justifié le statu quo de juillet par le resserrement déjà à l'oeuvre des conditions financières et par la remontée des rendements obligataires. Ces derniers ayant encore progressé depuis, sa conférence de presse de 20h30 CEST sera particulièrement suivie afin de comprendre ce qui a conduit le président de la Fed à modifier son appréciation de l'équilibre des risques.