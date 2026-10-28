La Fed marque une pause, les grandes entreprises technologiques publient leurs résultats

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par Jamie McGeever

Les Bourses à Wall Street ont progressé mercredi après que la Réserve fédérale a maintenu ses taux d’intérêt inchangés et alors que les investisseurs se concentraient sur la publication de résultats financiers clés.

La décision de la Fed était attendue, mais le raidissement de la courbe des taux suggère que les investisseurs obligataires n’ont pas été pleinement convaincus par les assurances du président de la Fed, Kevin Warsh, selon lesquelles l’inflation reviendra à son objectif en temps voulu.

Dans ma chronique d’aujourd’hui , j’examine comment l’absence d’alternatives attractives pour les investisseurs en actions américaines perpétue la tendance liée à l’intelligence artificielle. Les secteurs de la technologie et des services de télécommunications devraient générer la moitié de la croissance totale des bénéfices du S&P 500 cette année, six secteurs représentant à eux seuls 10 % de cette croissance.

À lire aujourd’hui

* La Fed maintient ses taux inchangés en attendant « davantage d’informations »

* La BCE pourrait tempérer les anticipations de hausse des taux, mais n'en a peut-être pas encore envie: Mike Dolan

* Les ambitions de financement des géants de l’IA mettent à l’épreuve l’appétit pour le risque de Wall Street

* Le fabricant de puces SK Hynix va redistribuer 75 milliards de dollars à ses actionnaires après un bénéfice record

* Les nouvelles restrictions chinoises à l'exportation protègent ses joyaux de l'IA

* Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui * ACTIONS: Corée du Sud +7 %. Japon, Chine +1 %. Europe et Royaume-Uni : peu de changements. Brésil -3 %. Le Nasdaq et le S&P 500 progressent tous deux de 0,3 %, le Dow Jones de 0,2 %. * SECTEURS/ACTIONS: Huit secteurs du S&P 500 en hausse, trois en baisse. Technologie +0,5 %, immobilier -0,7 %. Microsoft MSFT.O +6 % et Alphabet GOOGL.O -10 % dans les échanges après clôture à la suite de la publication des résultats. Oracle ORCL.N +11 %. * MARCHÉS DES CHANGES: Le dollar américain recule de 0,2 %. Le dollar canadien reste stable, tandis que le dollar néo-zélandais plonge de 1 % après les décisions de taux. Le shekel israélien perd 2 % après les élections, sa plus forte baisse depuis le premier jour de cotation après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. * OBLIGATIONS: Les rendements des Gilt reculent après la présentation du budget britannique , le rendement à 2 ans des obligations canadiennes atteint son plus haut niveau depuis deux ans, la courbe des taux américaine s’accentue fortement après la conférence de presse du président de la Fed, Kevin Warsh. * MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le prix du pétrole est en hausse; le Brent +1,5 %, le WTI +3 %. Le prix du gaz européen atteint son plus haut niveau depuis quatre ans, au-dessus de 00/MWh.

Les sujets d'actualité du jour:

Trois c'est fait, plus que deux

Trois des cinq banques centrales du G10 qui se réunissent cette semaine ont annoncé mercredi leurs décisions de politique monétaire, et les événements n’ont pas manqué de tenir les investisseurs en haleine: la Fed a modifié son calendrier de réunions, la Banque du Canada a relevé ses taux , et la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a créé une véritable surprise , faisant chuter le dollar néo-zélandais de 1 %. Viennent ensuite la Banque centrale européenne jeudi et la Banque du Japon vendredi.

Toutes les banques centrales sont confrontées à des défis communs, notamment la hausse des prix de l’énergie et les pressions inflationnistes grandissantes. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’elles se soient engagées dans un processus de resserrement automatique, comme l’a démontré de manière particulièrement spectaculaire la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Les décideurs politiques conservent en effet une marge de manœuvre pour créer la surprise, ce dont le président de la Fed, Kevin Warsh, se réjouit sans doute grandement. Alors que la hausse des coûts de l’énergie et des emprunts commence à se faire sentir dans de nombreux pays, la croissance pourrait en pâtir, ce qui rendrait les prévisions des banques centrales d’autant plus délicates.

À vos marques, dette, partez

Après la saison des résultats aux États-Unis vient le déluge… d’offres de dette. Les analystes de Bank of America s’attendent à 175 milliards de dollars d’émissions de titres notés « investment grade » en novembre, contre environ 100 milliards de dollars en octobre, ce qui constituerait un record pour ce mois. Surprise, surprise: l’IA est le principal moteur, avec une part non négligeable d’opérations de fusions-acquisitions.

Les marchés obligataires peuvent-ils continuer à absorber cette offre sans souffrir d’indigestion? Jusqu’à présent, ils y sont parvenus, même si les titres de crédit moins bien notés commencent à ressentir la pression. Les émissions obligataires liées à l’IA des géants américains de la tech dépasseront cette année les 200 milliards de dollars, voire avoisineront les 250 milliards de dollars. La pression monte.

Prime de durée

Vous vous souvenez de la « prime de durée »? Il s’agit du niveau non observable de rémunération supplémentaire que les investisseurs exigent pour détenir des obligations à long terme plutôt que des titres à court terme, une prime estimée en contrepartie de la prise en charge de toute une série de risques imprévus sur plusieurs années. Au début du mois, la Fed de New York estimait la prime de durée des obligations américaines à 10 ans à près de 100 points de base, son plus haut niveau depuis 2014, alors que les investisseurs s’inquiétaient de l’inflation, des finances publiques et des importantes émissions de dette liées à l’intelligence artificielle.

Ces inquiétudes persistent et, pourrait-on dire, s’intensifient. Pourtant, la prime de durée a chuté à environ 60 points de base et se situe désormais en dessous de la moyenne de cette année, qui est d’environ 70 points de base. Comment l’expliquer? Les rendements ont reculé par rapport à leurs plus hauts niveaux depuis deux décennies, les craintes liées à l’IA à Wall Street ayant déclenché un mouvement de recherche de sécurité vers les obligations. Et les anticipations de resserrement monétaire de la Fed se sont quelque peu apaisées. Mais c’est à peu près tout. La prime de terme peut être un indicateur utile du sentiment des investisseurs et des points de tension du marché, mais pas toujours.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Confiance des consommateurs japonais (octobre)

* Décision de la Banque centrale européenne sur les taux d’intérêt

* Vente aux enchères par les États-Unis de 44 milliards de dollars de bons du Trésor à 7 ans

* (PIB américain du troisième trimestre, estimation préliminaire)

* Résultats des entreprises américaines, notamment Amazon

AMZN.O , Intel INTC.O , Mastercard MA.N , Caterpillar CAT.N et Eli Lilly LLY.N

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