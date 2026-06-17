La Fed entame l'ère Warsh en maintenant ses taux inchangés et prévoit une hausse plus tard dans l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues des prévisions et de la réaction des marchés aux paragraphes 7 et 9)

* La banque centrale américaine maintient son taux directeur dans une fourchette de 3,50% à 3,75%

* Les projections indiquent une hausse des taux en 2026, neuf responsables en prévoyant une

* La déclaration de politique monétaire ne fait plus mention d’une « orientation accommodante »

* Warsh tiendra une conférence de presse à 14h30 EDT (18h30 GMT)

par Howard Schneider

La Réserve fédérale a maintenu ses taux d’intérêt inchangés mercredi, mais les responsables monétaires s’attendent à une hausse des coûts d’emprunt dans le courant de l’année, dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant une inflation qui se maintient au-dessus de l’objectif de 2% fixé par la banque centrale américaine.

Les nouvelles projections trimestrielles montrent que neuf responsables de la Fed anticipent désormais une hausse des taux d’ici la fin de 2026, et une déclaration de politique monétaire actualisée a supprimé les formulations qui avaient été utilisées pour signaler la probabilité de nouvelles baisses des coûts d’emprunt cette année.

En effet, cette déclaration, qui laisse entrevoir l’influence du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh , a purement et simplement supprimé toute indication concernant les futures évolutions des taux, adoptant un format révisé qui se contente d’énoncer la décision de taux et de réaffirmer l’intention de la banque centrale de maintenir « des réserves abondantes dans le système bancaire ».

Ce document raccourci, qui marque un retour à un format similaire à celui utilisé par l’ancien président de la Fed, Alan Greenspan, a été approuvé à l’unanimité (12 voix contre 0) par le Comité fédéral de l’open market (FOMC) de la banque centrale.

Le communiqué a révélé d’autres signes de l’influence précoce de M. Warsh sur le débat, alors qu’il prend ses fonctions après avoir été nommé plus tôt cette année par le président Donald Trump, ce dernier s’attendant à ce qu’il procède aux baisses de taux exigées par le président.

La description de la situation économique a abordé des points sur lesquels M. Warsh a mis l’accent, mentionnant que "la croissance de la productivité et les investissements en capital sont solides". Tout en reconnaissant que l’inflation était "élevée par rapport à l’objectif de 2% fixé par le Comité", cette évolution a été attribuée en partie à "des chocs d’offre qui ont entraîné des hausses de prix dans certains secteurs, notamment celui de l’énergie".

Les nouvelles projections indiquent un ralentissement marqué de l’inflation l’année prochaine, ce qui permettra aux taux de revenir à leur niveau actuel d’ici fin 2027 et de baisser encore légèrement en 2028.

"Le Comité assurera la stabilité des prix", indique le communiqué.

Les rendements des bons du Trésor ont augmenté après la publication de la déclaration de politique monétaire et des projections. Les actions américaines ont légèrement reculé tandis que le dollar s’est raffermi face à un panier de devises. Les contrats à terme sur les taux d’intérêt à court terme anticipent désormais davantage une hausse des taux d’ici septembre qu’un maintien inchangé.

UN POINT MANQUANT

Seuls 18 des 19 responsables de la politique monétaire ont soumis des projections de taux pour le graphique dit "dot plot" publié par la Fed, et bien que le "point" manquant ne soit pas identifiable, il a vraisemblablement été omis par M. Warsh, qui n’occupe ce poste que depuis environ trois semaines et s’est montré critique à l’égard du résumé trimestriel des projections économiques.

Ce communiqué marque un tournant non seulement au niveau de la direction de la banque centrale, mais aussi dans les perspectives de politique monétaire qui, depuis l’automne 2024, visaient à réduire les coûts d’emprunt après les taux élevés utilisés pour aider à maîtriser l’inflation, qui avait atteint des sommets en 40 ans pendant la pandémie de COVID-19.

Les projections des responsables indiquaient que le taux directeur, maintenu dans une fourchette de 3,50% à 3,75% depuis décembre dernier, augmenterait d’un quart de point de pourcentage d’ici la fin de cette année.

Les prévisions d’inflation pour la fin de 2026 ont été revues à la hausse, passant de 2,7% à 3,6%, avant de retomber à 2,3% l’année prochaine, le tout sans hausse des taux – ce qui correspond au libellé du communiqué attribuant la hausse des prix à des perturbations de l’offre qui devraient normalement s’estomper.

Les prévisions de croissance économique ont été légèrement revues à la baisse, le taux de chômage devant s’établir à 4,4% en fin d’année, un chiffre identique à celui des projections de la Fed publiées en mars.