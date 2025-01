La Fed en pause, la BCE devrait maintenir son cycle de baisse des taux en janvier

Le siège de la Fed, à Washington. (Crédits: Federal Reserve)

Commentaires de Michael Krautzberger, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, en amont des réunions de la Fed et de la BCE des 29 et 30 janvier 2025.

Lors de leurs réunions respectives des 29 et 30 janvier, nous prévoyons que la Réserve fédérale américaine maintiendra ses taux, laissant la fourchette cible des Fed Funds inchangée à 4,25 %-4,50 %, tandis que la Banque centrale européenne réduira son taux de dépôt de 25 points de base à 2,75 %.

Les données économiques américaines sont restées relativement optimistes depuis que la Fed a entamé son cycle de réduction des taux en septembre 2024, tandis que les données décevantes sur la croissance européenne continuent de mettre l'accent sur les vents contraires cycliques et structurels auxquels la région est confrontée.

Les potentiels impacts de la présidence Trump en matière de politique commerciale renforcent également les attentes concernant la divergence de croissance relative entre les États-Unis et l'Europe.

Nous pensons que la Fed restera plus prudente que la BCE au cours des premiers mois de l'année 2025.

Les prix du marché ont déjà évolué pour refléter une politique moins dovish de la Fed, avec à peine une baisse des taux de la Fed prévue pour le premier semestre 2025. La BCE, quant à elle, devrait réduire ses taux au moins trois fois au cours de la même période. Nous pensons que ces prix de marché sont raisonnables à l'heure actuelle, compte tenu des prévisions de croissance et d'inflation relatives pour les deux économies.

Toutefois, si nous assistons à une nouvelle remontée des taux réels et des primes de terme des obligations aux États-Unis, les conditions financières américaines pourraient se resserrer suffisamment et tempérer certaines des prévisions de croissance les plus élevées pour l'économie américaine cette année, ce qui ramènerait la Fed dans le jeu. De même, dans la zone euro, toute escalade des tensions commerciales pourrait entraîner des baisses de taux de la BCE plus rapides et plus importantes qu'actuellement.

Nous pensons que l'environnement de marché actuel favorise les expressions de pentification de la courbe aux États-Unis et en Allemagne. L'exposition à la duration est privilégiée dans les pays qui offrent un meilleur rapport risque/rendement, principalement en Europe. Dans ce contexte, nous privilégions une position tactique de duration courte aux États-Unis, ainsi qu'une protection contre l'inflation américaine, compte tenu des risques potentiels d'inflation aux États-Unis en 2025.

Alors que la nouvelle administration américaine entre en fonction, l'économie américaine se porte relativement bien - le taux de chômage n'est que de 4,1 %, et rien n'indique qu'une détérioration brutale du marché du travail soit imminente. Par ailleurs, le consensus du marché est relativement optimiste quant aux perspectives américaines pour cette année, l'économie devant croître de 2,2 % en 2025 contre 2,8 % en 2024, soutenue par un programme politique de Trump favorable à la croissance. La toile de fond de l'inflation est cependant plus mitigée ; bien que les pressions inflationnistes s'estompent, la mesure préférée de la Fed – celle de l'inflation cœur des dépenses de consommation personnelle - se situe toujours au-dessus de l'objectif à 2,8 %[1] en glissement annuel.

Par conséquent, nous pensons que la Fed conservera une position politique plus prudente, en maintenant ses taux inchangés à court terme, alors qu'elle évalue les données de croissance et d'inflation à venir.

La situation est différente dans la zone euro, qui devrait connaitre une croissance d'à peine 1 % en 2025, contre 0,7 % en 2024. Les économies cœur de l'euro continuent d'être confrontées à des vents contraires à la fois cycliques et structurels, l'incertitude commerciale future et les risques tarifaires présentant également des risques de croissance à la baisse pour la région. Sur le front de l'inflation, le scénario général de désinflation reste intact, l'inflation de l'IPC (Indice des Prix à la Consommation) global et de l'IPC cœur de l'euro s'établissant respectivement à 2,4 % et 2,7 % en glissement annuel.

À court terme, les défis structurels, l'incertitude commerciale et la paralysie politique auxquels la région est confrontée - alors que nous attendons le résultat des élections fédérales allemandes à la fin du mois de février - donnent une image plutôt négative des perspectives européennes en 2025. Toutefois, sur une note positive, les conditions financières dans la région s'assouplissent, aidées par les attentes d'un retrait rapide de la politique restrictive de la BCE, ainsi que par la faiblesse de l'euro. La perspective d'une réforme du frein à l'endettement de l'Allemagne après les élections allemandes pourrait également contribuer à réduire les risques de détérioration auxquels la région est confrontée. En ce qui concerne la politique de la BCE, la voie de la réduction des taux est claire à court terme : elles sont bien évaluées sur les marchés des taux d'intérêt à court terme au cours des prochains mois.

D'un point de vue stratégique, nous privilégions les pentifications de courbe aux États-Unis et en Allemagne, car nous pensons que les primes de terme sont encore trop faibles sur ces deux marchés. L'exposition à la duration est privilégiée dans les pays qui offrent un meilleur rapport risque/rendement, dans les marchés qui évaluent actuellement un cycle de réduction des taux d'intérêt plus court et où les rendements réels semblent relativement attrayants. Dans ce contexte, nous privilégions une position tactique courte sur la duration américaine. Nous préférons également détenir une protection contre l'inflation américaine, compte tenu de l'orientation de la politique monétaire et budgétaire des États-Unis et des risques potentiels d'inflation à la hausse découlant de la politique américaine en matière de tarifs douaniers et d'immigration.

[1] Toutes les données proviennent de Bloomberg, 22 janvier 2025.