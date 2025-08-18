Air Canada: Le mouvement de grève se poursuit malgré l'ordre de reprise du travail

Des voyageurs à l'aéroport international Pearson de Toronto

La flotte de centaines d'avions d’Air Canada était toujours clouée au sol lundi matin alors que les agents de bord en grève ont refusé un ordre de retour au travail soutenu par le gouvernement et appelé la compagnie aérienne à reprendre les négociations.

Le groupe canadien, qui transporte habituellement 130.000 passagers par jour et fait partie de l’alliance mondiale Star Alliance, avait prévu de relancer ses opérations dimanche soir, après une décision du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) imposant le retour au travail et le recours à un arbitrage.

Mais le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a refusé, ouvrant un bras de fer inédit avec Ottawa. Le syndicat, qui représente 10.000 agents de bord, défend une solution négociée avec la compagnie aérienne.

Il a appelé Air Canada à "négocier un accord équitable", qualifiant l’ordonnance de retour au travail d’inconstitutionnelle.

Les grévistes réclament de meilleurs salaires et une rémunération pour les tâches effectuées au sol, comme l’embarquement, alors qu’ils ne sont payés qu’une fois l’avion en mouvement.

Air Canada a repoussé la reprise des vols à lundi soir, accusant le syndicat de défier illégalement le CCRI. Ce dernier avait été saisi samedi par le gouvernement du Premier ministre Mark Carney, à la recherche d'une sortie de crise alors que la grève intervient en pleine saison estivale.

(Reportage Allison Lampert à Montréal, Promit Mukherjee à Ottawa, Gertrude Chavez-Drefuss à New York et Kyaw Soe Oo à Toronto, rédigé par de Peter Henderson, version française Noémie Naudin, édité par Blandine Hénault)